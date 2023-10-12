60 موظفاً من شرطة دبي يغادرون لأداء العمرة

المصدر: دبي - البيان

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غادر 60 موظفاً من موظفي القيادة العامة لشرطة دبي من مطار دبي الدولي إلى الأراضي المقدسة ضمن رحلة العمرة التي نظمتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين.

وقال العميد الدكتور أحمد المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة: «إن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على تعزيز السعادة بين الموظفين وتعزيز جودة الحياة لهم، والتي لها أثر ملموس على قيم الموظف وسلوكه في تقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع».

وتابع العميد المنصوري: «تأتي هذه المبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي لمكافأة موظفيها على جهودهم وتعزيز سعادتهم، عبر إتاحة الفرصة لهم لأداء هذه العبادة العظيمة».

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