«شخبوط الطبية» تفتتح قسم العلاج الإشعاعي المتطور

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية أمس، قسم العلاج الإشعاعي لتوفير رعاية متقدمة لمرضى السرطان في دولة الإمارات والمنطقة.

والعلاج بالأشعة، والذي يُعرف أيضاً بالعلاج الإشعاعي، هو أحد خيارات علاج السرطان ويستخدم إشعاعات مكثفة ذات طاقة عالية لتدمير الحمض النووي للخلايا السرطانية.

ويعد هذا النوع من العلاج أحد أكثر أنواع علاجات السرطان شيوعاً، حيث يمكن أن يقلّص حجم الأورام وفي بعض الأحيان يقضي عليها وبالتالي فهو خيار فعال وأساسي لعلاج معظم أنواع السرطان، ويمكن استخدامه أيضاً إلى جانب أنواع أخرى من العلاجات مثل العلاج الكيميائي والعلاج المستهدف بالأدوية والعلاج الهرموني والجراحة لتحقيق أفضل النتائج والسيطرة على أعراض المرض.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي كجزء من خطتهم العلاجية في مرحلة ما من مراحل المرض. وعالمياً، هناك أكثر من 18 مليون شخص تم تشخيص إصابتهم بالسرطان، ويتسبب المرض في نحو 9.6 ملايين حالة وفاة سنوياً. وفي دولة الإمارات، يعتبر السرطان ثالث سبب رئيسي للوفاة، أما سرطان الثدي على وجه الخصوص فهو أكثر أنواع السرطان التي يتم تشخيصها في الدولة.

وأكد الدكتور دانيال تشامبرلين رئيس قسم العلاج الإشعاعي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أهمية إطلاق القسم الجديد في تعزيز مكانة المستشفى كوجهة علاجية متخصصة في رعاية الأورام.

ويتميز القسم الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 50 جلسة علاجية يومياً، ويمكن توفير العلاج باستخدام تقنيات مختلفة بما في ذلك العلاج الإشعاعي بشدة معدلة والعلاج بالقوس المعدل الحجم والعلاج الإشعاعي المطابق والعلاج الإشعاعي المجزأ والجراحة الإشعاعية التجسيمية وتشعيع الجسم الكامل والعلاج الإشعاعي للجهاز التنفسي.

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