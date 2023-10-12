كونجرس الأرشيف يختتم أعماله بمشاركة واسعة للكوادر الشبابية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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اختتمت أمس فعاليات منتدى شباب كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 الذي استضاف أكثر من 50 شاباً وشابة من سن 17 إلى 37 سنة، لمناقشة مواضيع مهمة تتقدمها الاستدامة، وبحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول للتحديات العالمية المعاصرة، عبر الارتقاء بكفاءة إدارة المعلومات والمعرفة لدى الشباب.

وأكّد المشاركون على أهمية المنتدى كمنصةٍ لإشراك شريحة الشباب في صنع القرار في مجال العمل الأرشيفي، تجسيداً لالتزام دولة الإمارات بتمكين جيل الشباب وتعزيز دورهم باعتبارهم القوة الدافعة للتطوير والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

مشاركة الشباب

وأشاروا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فاعلة للشباب، ورفدهم بكافة السبل والأدوات التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري في دفع عجلة التنمية، منوهين بضرورة تحفيز وتشجيع الشباب على ابتكار الحلول لمختلف تحديات الاستدامة، كما أوضحوا أن المنتدى أتاح مساحاتٍ للشباب للمشاركة في نقاشات تمحورت حول توظيف منهجيات إدارة المعلومات والموارد المعرفية والمواد التوثيقية في معالجة تحديات الاستدامة، ومنحهم منبراً لطرح رؤاهم وأفكارهم وتبادل الخبرات مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم.

الابتكار

وركزت فعاليات المنتدى 2023 على تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع، وتوفير فرص التعلم والتواصل مع الخبراء في هذا المجال. وتخلل المنتدى عقد جلساتٍ حوارية وورش عمل ومحاضرات توعوية وتدريبية، وشكل محطة مهمة في مسيرة العمل الأرشيفي.

منصة متميزة

وشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في المعرض المصاحب للكونجرس بمنصة متميزة، وقالت مريم راشد الزعابي باحثة في المركز: إن مشاركة المركز تتضمن الإصدارات التراثية له إلى جانب الوثائق التي تعرض للمرة الأولى ضمن مبادرة «وثيقتي» التي تهتم بجمع الوثائق القديمة ما قبل الاتحاد وحتى الثمانينيات التي تخص تراث الإمارات وهي غير مقتصرة على المؤسسات الحكومية بل وتشمل الأفراد من مواطنين ومقيمين.

وأضافت: جمعنا حتى الآن أكثر من 3 آلاف وثيقة تاريخية نقوم بعرض بعضها في المعارض والمنصات المختلفة داخل وخارج الدولة، كما نقوم بترميم الوثائق التي تحتاج إلى تحسين وترميم بالتعاون مع مراكز مختلفة، مشيرة إلى أن أغلب الوثائق التي وصلت للمركز تعود للفترة إلى ما قبل الاتحاد، وهي عبارة عن شهادات الميلاد وعقود الزواج وعقود البيع ومراسلات المؤسسات الحكومية وغيرها.

وأضافت: عرضنا في مشاركتنا إلى جانب الإصدارات مجموعة وثائق ومقتنيات نادرة، منها جواز سفر حكومة دبي صادر عام 1963 وبطاقة عمل صادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحكومة أبوظبي عام 1973، ووثيقة لبيع أرض صادرة من دائرة الطابو لحكومة دبي عام 1957، وخارطة أرض صادرة من دائرة شؤون الأراضي والأملاك لحكومة دبي عام 1968 وشهادة ميلاد صادرة من دائرة الصحة والخدمات الطبية من مستشفى آل مكتوم عام 1972.

شرطة أبوظبي

وشاركت شرطة أبوظبي بورقة عمل متخصصة حول دور الأرشيف في تاريخها ومراحل تطورها ضمن ورش وجلسات الحدث.

وقال العقيد مبارك بشير خليفة باحث في الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي إن المشاركة هدفت للإسهام في إثراء مجتمعات المعرفة وتقديم الحلول التي تساعد الجهات والمؤسسات والشركات في المحافظة على أرشيفها وزيادة فعاليتها سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

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