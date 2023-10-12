«تنمية المجتمع» بأبوظبي وهيئة الرعاية الأسرية تستعرضان مشاريعهما الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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نظمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لقاءً إعلامياً مشتركاً، بهدف تسليط الضوء على استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، إضافة إلى دور الهيئة والخدمات الشاملة التي تقدمها، والتعريف برقم مركز الاتصال الخاص بها، وشهد اللقاء الإعلامي، كل من المهندس حمد الظاهري دائرة تنمية المجتمع، والدكتورة بشرى الملا المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، وعدد من القيادات في المؤسستين، ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام.

ومن جهته، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً لتوفير سبل الحياة الكريمة للأسر المواطنة والمقيمة، وتولي الأسرة كل الحرص والاهتمام باعتبارها نواة المجتمع، كما تتابع بشكل دائم احتياجات الأفراد وتطلعاتهم واحتياجاتهم، إيماناً بأهمية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للبلاد.

وقال حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، خلال كلمته، إن إمارة أبوظبي حرصت على تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، ومواصلة الارتقاء بمستويات المعيشة، لينعم سكّان الإمارة بالرفاهية والعيش الكريم، وهو ما يتماشى مع رؤية الدائرة في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

وقالت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «تمثل خدمات الرعاية الاجتماعية المطورة التي تقدمها هيئة الرعاية الأسرية، خطوة مهمة ضمن مساعينا للارتقاء بجودة حياة الأسر في أبوظبي، حيث توفر الهيئة خدمات رعاية شاملة تلبي احتياجات الأسر والمستفيدين منها من مختلف الفئات العمرية.

وتتبنى نهجاً مبتكراً متكاملاً في إدارة الحالات باعتبارها نقطة تواصل واحدة مركزية لتلبية جميع متطلبات المستفيدين عبر رقم التواصل المباشر. وتسعى الهيئة من خلال ذلك إلى التمكين الاجتماعي للأسر والأطفال والشباب، بالتنسيق مع جميع المؤسسات الاجتماعية لتقديم كافة الخدمات المتكاملة اللازمة للأسر على حسب احتياجاتهم».

وكشفت الملا، عن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتشمل: الاستشارات الاجتماعية والنفسية، وبرامج الدمج، ودعم مانحي الرعاية، والدعم في حالات الطوارئ، والإيواء المؤقت. وتعالج هذه الخدمات حالات اجتماعية مختلفة من ضمنها الخلافات الأسرية والتحديات الاجتماعية التي تواجه الأطفال والأحداث، والفئات الضعيفة، كما تم الإعلان عن رقم هاتف مركز الاتصال والخاص باستقبال الحالات 800444.

فعالية

ذكرت هيئة الرعاية الأسرية خلال اللقاء الإعلامي عن إطلاقها لفعالية مجتمعية تفاعلية في منطقة القناة على مدى ثلاثة أيام، من 13 إلى 15 أكتوبر من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، لتسليط الضوء على خدماتها، والتعريف برقم مركز الاتصال المخصص للتبليغ عن الحالات الاجتماعية التي قد تواجه أفراد وأسر مجتمع أبوظبي من المواطنين والمقيمين والزائرين.

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