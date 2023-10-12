مركز دبي للسلع المتعددة يفوز بجائزة أفضل منطقة حرة في العالم

المصدر: البيان

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حصل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، على جائزة "أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2023" من مجلة "إف دي آي" التي تصدر عن صحيفة "فاينانشال تايمز" وذلك للعام التاسع على التوالي محققاً بذلك رقماً قياسياً في عدد مرات الفوز بهذه الجائزة المرموقة.

وتولى فريق التحرير في صحيفة "فايننشال تايمز" ولجنة من الحكام المستقلين تقييم إجمالي 69 مرشحاً وفقاً لمجموعة شاملة من المعايير، تم تحديثها هذا العام لزيادة نطاقها وصعوبتها، مما يجعل الجائزة واحدة من أرقى الجوائز التي يمكن أن تحصل عليها أي منطقة حرة في العالم.

اتبعت عملية تقييم المرشحين منهجية مركزية تمحورت حول فهم نقاط القوة التي تتميز بها بيئات استثمار المناطق الحرة وآفاق التوسع التي تتيحها للشركات. ونظراً لتركيز مركز دبي للسلع المتعددة بشكل رئيسي على زيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية والمساهمة الكبيرة بنسبة 11% في الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فقد حصل المركز على درجات تقييم عالية بشكل خاص في هذين المجالين.

وتكريماً لما يوفره مركز دبي للسلع المتعددة من منطقة حرة رائدة ووجهة مثالية للتجارة والأعمال والاستثمار، فقد حصد المركز عدة جوائز أخرى شملت:

• أفضل منطقة حرة للعام – على مستوى الشرق الأوسط

• أفضل منطقة حرة للعام لكبرى الشركات التجارية – على مستوى العالم

• أفضل منطقة حرة للعام لكبرى الشركات التجارية – على مستوى الشرق الأوسط

• أفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة – على مستوى الشرق الأوسط

• جائزة التميز في ممارسات الحوكمة – على مستوى العالم

• جائزة التميز في تطوير البنية التحتية – على مستوى العالم

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "إن النجاح المستمر لمركز دبي للسلع المتعددة هو شهادة على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فبفضل توجيهاته ودعمه رسخ المركز مكانته كمنطقة عالمية رائدة للتجارة والأعمال والاستثمار. ولم يأت هذا النجاح والسمعة القوية من فراغ، فقد طور المركز على مر السنين بنية تحتية وطنية حديثة، وخاصة خطوط نقل متعددة الوسائط ومراكز لوجستية، متجاوزاً بذلك التوقعات ليصبح وجهة عالمية رائدة لعدة فئات من السلع، عدا عن كونه يساهم حالياً بنسبة 11% من الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي. واستمراراً لهذا النجاح، يواصل المركز مسيرة توسعه تماشياً مع الطلب القوي الذي يشهده وخير مثال على ذلك تأجير كامل المساحات المتاحة في برج أبتاون تاور التابع له. وتتمثل أكبر نقاط القوة لمركز دبي للسلع المتعددة في ما يوفره من قيمة استثنائية وذلك يعتبر ميزة تنافسية قوية لنا سنحافظ عليها ونعززها في ظل التغير المستمر الذي نشهده اليوم في البيئة التنظيمية لعالم الأعمال".

أداء قياسي ونجاح استثنائي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

شكل عام 2022 العام الأكثر نجاحاً لمركز دبي للسلع المتعددة على الإطلاق، حيث اجتذب 3,049 شركة جديدة إلى المنطقة الحرة التابعة له. وأعقب ذلك أداءً مماثلاً تقريباً لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2023، حيث سجل المركز 1,469 شركة جديدة ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 23,000 شركة. كما أن التدفق الكبير للشركات الأجنبية عزز من دور مركز دبي للسلع المتعددة كمحرك رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي مساهماً كبيراً في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحفيز حركة التجارة

واصل مركز دبي للسلع المتعددة خلال العام الجاري توظيف خبراته الطويلة في قطاع الماس بهدف تعزيز وتسهيل حركة التجارة العالمية للماس الصناعي والأحجار الملوّنة. وتماشياً مع هذه الجهود، استضاف المركز أول ندوة متخصصة في المنطقة تُعنى بتطوير صناعة الماس الصناعي، كما احتضن المؤتمر السنوي الخاص بالجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة.

فضلاً عن ذلك، واصل مركز دبي للسلع المتعددة جهوده في تسهيل حركة التجارة عبر مجموعة واسعة من القطاعات المتخصصة ومنها السلع الاستراتيجية كالذهب والماس والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والشاي والقهوة، معززاً بذلك دوره الريادي في دعم نمو وازدهار سوق السلع العالمية وترسيخ مكانة دبي كمركز رائد لتجارة السلع.

إرساء معايير جديدة للتميز في تطوير المجتمعات متعددة الاستخدامات

حظي مركز دبي للسلع المتعددة بالإشادة عن منطقة الأعمال الرائدة التابعة له، مجتمع أبراج بحيرات جميرا، وما قام به من عمليات تحديث وتحسين في هذا المشروع المميز معززاً مكانته باعتباره وجهة عالمية المستوى للعيش والعمل والزيارة. وتضمن ذلك تركيب مظلات لمواقف السيارات مزودة بألواح طاقة شمسية، مما سيحقق وفورات في الطاقة تصل إلى 7,612 ميجاواط/ساعة سنوياً.

ورحب برج أبتاون تاور التابع للمركز مؤخراً بمستأجري المساحات المكتبية والتجارية ضمن مرحلته الأولى، كما شهد إطلاق مشروع "سو / أبتاون دبي ريزيدنسيز" وافتتاح فندق "سو / أبتاون دبي" الفاخر. وسيتم لاحقاً الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول مستجدات المرحلة التالية من مشروع تطوير منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنطقة أعمال المركز وسيوسّع من نطاق ما توفره من خيارات المطاعم والمقاهي والتجارب الترفيهية والثقافية.

بيئات أعمال متخصصة

أشادت صحيفة "فايننشال تايمز" بجهود مركز دبي للسلع المتعددة في إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات وهيئات محلية ودولية مرموقة في إطار رؤيته الهادفة إلى بناء بيئات أعمال مترابطة ومتخصصة، مثل مركز كريبتو ومركز الألعاب. تساهم مثل هذه الشراكات في تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة والموارد ودعم المشاريع المبتكرة وتسريع وتيرة تنفيذها ونموها، مما يفتح مسارات تجارية جديدة تدعم نمو مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة. ومن الأمثلة عليها اتفاقيات التعاون التي أبرمها المركز مع منصّة "بايبت" وشركة "TDeFi" (في مجال تقنيات الويب 3) و"تشيك مينت" (في مجال الذهب) و"مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري" (في مجال السلع الزراعية).

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