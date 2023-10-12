بنك الإمارات دبي الوطني يحذر من رسائل مشبوهة عبر تطبيق الواتساب والـ SMS

المصدر: البيان

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حذر بنك الإمارات دبي الوطني من انتشار رسائل مشبوهة عبر تطبيق الواتساب، ومن خلال الرسائل النصية القصيرة SMS ومنصات التواصل الاجتماعي. وذلك عبر منشور في حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وأشار البنك إلى أن هذه الرسائل المشبوهة قد تحث المستخدمين على الانضمام إلى مجموعات معينة، أو قد تطلب من مستلميها الضغط على روابط غير معروفة.

ونصح بنك الإمارات دبي الوطني، المستخدمين بتوخي الحذر والامتناع عن الضغط على أي روابط غير معروفة، والتحقق أولاً من صحة الرسائل المستلمة مع مرسلها قبل القيام بأي إجراء أو تنفيذ المطلوب فيها.

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