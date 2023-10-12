انطلاق أعمال النسخة الثانية من مؤتمر EFQM في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي أعمال النسخة الثانية من مؤتمر EFQM في الشرق الاوسط بعنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال التميز والمرونة والتحول المستدام» الذي تنظمه EFQM على مدى يومين في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد وبالشراكة مع شرطة أبوظبي.

وأكد في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر أن تميز إمارة أبوظبي عالمياً في المجالات كافة ومنها الأمنية يعد ثمرة لاهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لمواصلة مسيرة التطوير وتعزيز القدرات للحفاظ على المنجزات التنموية الشاملة.

وأضاف إن هذا المؤتمر يعد منصة للتبادل الثقافي والمعرفي والأفكار الابتكارية وبناء شبكات التواصل بأهداف واضحة نسعى جاهدين لتحقيقها ولنستمر جميعاً نحو التعلم والتطور المهني المتميز لبناء مستقبل مشرق.

ورحب باستضافة الخبراء والمختصين مؤكداً دورهم المهم في تحقيق إنجازات متميزة في سباق الريادة العالمي في مجالات العمل الشرطي ولافتاً إلى الاستمرار نحو العالمية بخطوات واثقة باستشراف المستقبل.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تركز في رؤيتها الاستراتيجية ورسالتها على ترسيخ الموارد والإمكانات وتتبنى أعلى المعايير العالمية وتوظيف المواهب المؤهلة والتكنولوجيا المتطورة للحفاظ على الأمن والسلامة وجودة الحياة لتكون نموذجاً يحتذى به للجهوزية وتطبيقاً لرؤية حكومة أبوظبي 2030.

ولفت إلى التزام القيادة العامة لشرطة أبوظبي عبر شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسة الأوروبية للجودة والشركاء الداخليين والخارجيين التحسين المستمر وإيجاد نموذج حكومي ريادي ليكون مرجعاً لأفضل الممارسات المتميزة بالعمل فريقاً واحداً ليؤكد سمعة إمارة أبوظبي على المستوى العالمي.

حضر افتتاح المؤتمر قادة وشخصيات مؤثرة من القطاعين العام والخاص وعدد من مديري القطاعات ومديري المديريات والإدارات وكبار الضباط في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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