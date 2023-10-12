منصور العور: دبي تقود اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المستقبل

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن انعقاد «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» وإطلاق تحالف دبي للذكاء الاصطناعي دلالة على أن دبي تقود تصميم المستقبل اليوم لقيادة اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وهذه المهمة منوطة بمؤسسة دبي للمستقبل التي أراد لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تصمم المستقبل وتسهم في صناعته.

لافتاً إلى أن هذه بداية الطريق فوجود مثل هذا التجمع الحضاري، الذي يجمع المختصين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وخاصة ما يتعلق بعملية الفكرة الذكاء التوليدي هو في حد ذاته خطوة حضارية جبارة تقودها مؤسسة دبي للمستقبل.

مقومات

وأضاف في تصريحات على هامش ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي: «إن إمارة دبي تمتلك مقومات كثيرة لدخول اقتصاد الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، والبنية التحتية المتطورة، التي ترجمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واستشرافه للمستقبل، منذ إطلاق مدينة دبي للإنترنت، وحرصت إمارة دبي على تعزيز البنية التحتية على أن تكون قادرة على استقطاب مثل هذه العقول ومثل هذه المواهب، فاليوم البنية التحتية اكتملت، أصبح العمل الآن على البنية الفكرية عبر هذه التجمعات للعلماء والمختصين والخبراء والفنيين، والمواهب، والمستثمرين، فكل هذه المقومات تمتلكها دبي اليوم».

دور

وفيما يخص دور المؤسسات الأكاديمية في بناء الاقتصاد الرقمي، قال الدكتور منصور العور: «إن المؤسسات الأكاديمية أمام تحدٍ ضخم في عملية مواكبة الذكاء الاصطناعي لأن الدراسات الأكاديمية تحتاج إلى تحول رقمي شامل، وهذا التحول الرقمي يشكل تحدياً للجامعات، اليوم من حيث الطلاب والمعلمين والمناهج ومن حيث أسلوب العمل والبيئة التعليمية.

كذلك تحدي الأنظمة التشريعية، فالجامعات ما زالت الأنظمة فيها تقليدية ونحتاج إلى فكر توليدي داخل المؤسسة الأكاديمية، الحقيقة فإن مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الإمارات تخطو خطوات شجاعة، وهي سبّاقة في تغيير نمط الاعتماد الأكاديمي ومواكبة تغير صور التعلم على مستوى العالم».

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