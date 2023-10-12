عمر العلماء: الحكومات الاستباقية الأقدر على قيادة تطور الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الإمارات تواصل استكشاف فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاق استخداماته وتوفير المنصات الحيوية لتطوير تطبيقات عملية للاستفادة من فرصه الكبيرة وتوظيفها لخدمة الإنسان، مشدداً أن الحكومات الاستباقية الأقدر على قيادة التطور في قطاع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته مستقبلاً. جاء ذلك في مشاركة معاليه في جلسة حوارية ضمن فعاليات «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي».

وتطرقت الجلسة إلى آفاق الذكاء الاصطناعي التوليدي من منظور الإمارات.

وقال معاليه: يجب على العمل اغتنام فرص الذكاء الاصطناعي في إطار شامل من أفضل الممارسات التي يتم التوافق عليها على المستويات الوطنية والدولية من أجل حوكمة مدروسة تضمن الخصوصية وتحمي البيانات الشخصية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل استكشاف فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاق استخداماته.

ولفت معاليه إلى أن مقاربة الإمارات موضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي وفرصه تقوم على التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وتصميم أفضل الممارسات الآمنة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالشراكة مع المجتمع العالمي والجهات المعنية، للخروج بأفضل صيغة تضمن تحقيق أفضل النتائج.

وأكد معاليه أن ابتكار أساليب عملية تراعي تحديات الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته، يمثل عاملاً محورياً لتحقيق التوازن بين تبني الذكاء الاصطناعي وضمان استخدام حلوله بشكل آمن وأخلاقي، مشدداً أن المستقبل لن يكون مستقبلاً فردياً بل مستقبلاً جماعياً نصنعه معاً.

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