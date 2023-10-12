الإمارات رائدة في الذكاء الاصطناعي التوليدي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكدت الدكتورة ابتسام المزروعي من معهد الابتكار التكنولوجي، أن الإمارات من الدول الرائدة والسباقة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتم التركيز عليه في الفترة الحالية والعمل على ما يعرف بالنماذج اللغوية الضخمة إذ نستشرف كيفية تطوير نموذج متقدم يسهل التخاطب بين البشر والآلات.

وإنشاء نموذج لغوي يقوم على توليد النصوص والصور، لغايات توظيفها بالصورة المثلى في العديد من القطاعات كالإعلام والطب وتحليل البيانات المالية وقطاع الترفيه مشيرة ألى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيدخل متطلبات الحياة اليومية. وقالت على هامش مشاركتها في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي: إن المرحلة تستدعي منا التركيز على أخطار تصاحب التكنولوجيا كشفَافَة المعلومات بعيداً عن الانحياز في إدخال البيانات.

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