ولي عهد عجمان يحضر حفل زفاف عبدالرحمن الشرفاء

المصدر: عجمان - وام

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حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مساء أمس، الحفل الذي أقامه أحمد عبدالرحمن أمين الشرفاء بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن إلى كريمة محمد ثني ثالث الشكيلي.

وأعرب سموه عن خالص التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة.

وحضر الحفل، الذي أقيم في مجلس أمين الشرفاء بمنطقة مشيرف بعجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجمع من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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