محمد الشرقي: الفجيرة مركز اقتصادي مهم للشركات العالمية

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدور الاستراتيجي للإمارة في دعم أسواق الطاقة العالمية، ومكانتها كمركزٍ اقتصادي مهم للشركات العالمية بين الشرق والغرب ووجهة رفيعة المكانة في قطاع خدمات الصناعات النفطية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال حضور سموه، ختام فعاليات الدورة الحادية عشرة من منتدى أسواق الطاقة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وينظمه ميناء الفجيرة في فندق نوفوتيل بالإمارة.

ونوّه سموه، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، لقطاع النفط والغاز وكبرى الشركات ومنشآت النفط والغاز العالمية في الإمارة، ومتابعة عملها الذي يواكب المتغيرات الدولية المختلفة، انطلاقاً من إسهامها في دعم النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز حضورها كوجهة رائدة عالمياً في هذا القطاع.

وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة، الفائزين بجائزة صحافة الطاقة العالمية.

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