«الإمارات للفضاء» تطلق تحدي «الاستدامة من وإلى الفضاء» للشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع شركات «أمازون ويب سيرفيسز» و«بيانات»، و«بلانيت»، تحدياً للشركات الناشئة في مجال الفضاء بعنوان «الاستدامة من وإلى الفضاء»، مع تحديد آخر موعد للتقديم في 19 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا التحدي جزءاً من منصة «فيستا Vista» في معرض دبي للطيران، والتي تمثل منصة متفردة للشركات الناشئة لجميع دول العالم.

ويهدف التحدي إلى فتح الباب أمام الشركات الناشئة في مجال الفضاء من جميع أنحاء العالم لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف المناخ والاستدامة على الأرض عبر توظيف تكنولوجيا الفضاء، إضافة إلى تشجيع المبادرات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الفضائية لصوغ حلول تضمن الاستدامة طويلة المدى للمهمات الفضائية والتحديات البيئية على الأرض.

ويتيح التحدي فرصة للشركات الناشئة لتقديم مشروعاتها في موعد أقصاه 19 أكتوبر من سنة 2023، ثم مرحلة التقييم والاختيار، فيما ستعلن الشركات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في يوم 23 أكتوبر الجاري.

وسيحظى المشاركون المتأهلون بفرصة لتقديم أفكارهم في عرض تقديمي مباشر في يوم 13 نوفمبر من سنة 2023 ضمن فعاليات معرض دبي للطيران وسيحصد الفائزون جوائز مادية قيّمة.

وسيحظى الفائزون في «تحدي الفضاء» بالإرشاد التجاري والفني ورصيد ترويجي قيّم للاستفادة من خدمات شركة أمازون ويب سيرفيسز AWS.

كما سيحصلون على دعم وكالة الإمارات للفضاء وشركة «بيانات» للوصول إلى السوق عبر منصة تحليل البيانات الفضائية التابعة لمجمع البيانات الفضائية.

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