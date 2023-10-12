1800 خبير عالمي يشاركون في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت أمس فعاليات ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي، بحضور 1800 خبير ومتخصص ومشارك عالمي.

وشهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أمس، جانباً من فعاليات ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي، واطلعت على عدد من الفعاليات المصاحبة للملتقى ومعارض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واستمعت سموها لشرح من قبل عدد من مسؤولي الشركات التكنولوجية حول أهم المشاريع والمبادرات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية في دبي ودولة الإمارات. وأعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، عن «تحالف دبي للذكاء الاصطناعي».

والذي يهدف لتوفير منصة قائمة على الشراكة والتعاون في تسريع تبني التقنيات الصاعدة وتنظيم معايير الابتكار، وتحفيز أفكار إيجابية وتطبيقات مؤثرة في هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصادات ومجتمعات المستقبل.

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التحالف سيسهم بإتاحة الفرصة أمام جميع شركات التكنولوجيا العالمية ورواد الأعمال والمؤسسات المعنية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل مشترك على إيجاد حلول مبتكرة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تعزيز العمل الجماعي العالمي لسد الثغرات والفجوات الحالية في تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتركيز على الفرص الواعدة والاستفادة منها.

وأشار بلهول خلال الكلمة الافتتاحية أن الملتقى يمثل محطة عالمية لاستشراف مستقبله وفرصه لخدمة الإنسان، وتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة والتواصل بين مطوريه ومستخدميه من الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة منه في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف: «شهدنا هذا العام نتائج استثنائية على مستوى استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع ومتسارع لتوليد الفنون وإنتاج مقاطع الفيديو وتنفيذ البرمجة، لكن هذه مجرد البداية إذا ما تخيلنا مستقبل دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحوسبة السحابية والروبوتات».

ولفت بلهول إلى أن استخدامات الذكاء الاصطناعي ستشمل في المستقبل القريب معظم القطاعات الحيوية وتفاصيل الحياة اليومية للأفراد والشركات والمجتمعات، وستفتح آفاقاً جديدة للعمل والإبداع والابتكار والإنجاز والتميّز والتعاون والشراكة لتصميم وتنفيذ المستقبل، وذلك فيما يتعزز التكامل بين الفكرة الإبداعية البشرية وخوارزميات تعلّم الآلة.

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