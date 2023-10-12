«مايكروسوفت»: دبي قائدة في تبني التقنيات التغييرية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد علي دلول نائب رئيس «مايكروسوفت أزور AI»، أن دبي قائدة في تبني التقنيات التغييرية، ومن أكثر مدن العالم حيوية، ودولة الإمارات هي من بين الأكفأ في إحداث التحولات النوعية، لافتاً إلى أن الدول القادرة على التميز هي التي تمتلك قيادات واعية تستند إلى المعلومات والمعطيات والبيانات الدقيقة لتحقيق التحوّل والنمو، وتمتلك الرؤية والجرأة لتبنّي التغيير.

وأضاف أن المنطقة قادرة على لعب دور محوري في تسريع تبني التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي عالمياً من خلال الفرص الواعدة التي تتوفر فيها ضمن هذا القطاع المستقبلي الحيوي.

واعتبر أن الذكاء الاصطناعي ليس الحل لكل شيء وأن الدول التي ستفوز هي التي تقود هذا التغير، مع التأكيد على أهمية خصوصية بيانات الأفراد.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «قصة متكاملة في الذكاء الاصطناعي التوليدي». كما قدم دلول نبذة عن خطط مايكروسوفت ومنتجاتها المستقبلية لتعزيز استفادة المؤسسات والشركات وقطاعات الأعمال حول العالم من تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز