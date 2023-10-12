أحمد بن محمد: دبي نموذج عالمي للاستثمار في تقنيات المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ضرورة الاستمرار في رقمنة مختلف نواحي الحياة في دبي وخلق بيئة مواتية توفر أعلى مستويات جودة الحياة وتمكين الاقتصاد من مواصلة النمو بما يحقق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، كي تظل دبي نموذجاً عالمياً متقدماً للعيش والتنمية الاقتصادية المبنية على الابتكار والاستثمار في تقنيات المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة مقر «هيئة دبي الرقمية» حيث كان في استقبال سموه، معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، المدير العام لجهاز أمن الدولة بدبي، وحمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، ويوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني بهيئة دبي الرقمية، ويونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية.

ومطر الحميري، الرئيس التنفيذي لحكومة دبي الرقمية بهيئة دبي الرقمية، وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع الأنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني، وطارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية.

ودوّن سموه في منصة «X»: «في زيارتي مقر هيئة دبي الرقمية اطلعت على جانب من مشروعات الهيئة وسير العمل فيها واستراتيجيتها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتقديم أرقى الخدمات الرقمية للمواطنين والمقيمين والزوار... فخور بكوادرنا الوطنية والشابة التي تمثل الركيزة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية بأن تكون دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في تشكيل المنظومة الرقمية العالمية».

متابعة

وتأتي الزيارة في إطار حرص سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على متابعة سير العمل وكيفية تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية، وآلية تنفيذ المشروعات والبرامج والخدمات والمنتجات الرقمية المقدمة والجهود المندرجة .

ضمن الاستراتيجية وفق خريطة طريق شاملة بالتعاون مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة في الإمارة، بهدف رقمنة الحياة في دبي لتكون عاصمة رقمية عالمية، إذ أثنى سموّه على التقدّم المتحقق في تنفيذ مستهدفات المشروعات المندرجة ضمن الخطة الاستراتيجية، وأشاد بجهود الفرق المختلفة وما تتميز به من فكر ابتكاري وبمستوى رفيع من التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، ما يسهم في تعزيز المكانة الرائدة لدبي مدينة نموذجية في قيادة التحوّلات الرقمية وتطبيقها في شتى مجالات الحياة من اقتصاد وصحة وتعليم ومنظومة عمل حكومي وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ضرورة تعزيز الجهود بشكل مستمر لتطوير الحلول الرقمية التي تلبّي احتياجات مختلف فئات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم، وتعزز البيئة الجاذبة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

لافتاً إلى أهمية الترابط والشمولية في تأمين البيئة الداعمة للاقتصاد الرقمي وللمجتمع الرقمي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وأجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة لكي تكون دبي المدينة الأسرع نمواً والأكثر أماناً وازدهاراً. كما شدّد سموه على ضرورة الانتقال بمستوى الخدمات إلى أعلى درجات الاستباقية عبر الاستثمار في تقنيات البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي للتعرف إلى الاحتياجات الفعلية لفئات المتعاملين وتصميم تجربة المتعامل بفكر «الخدمة الاستباقية».

ورحّب حمد عبيد المنصوري، المدير العام لدبي الرقمية بزيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن متابعة القيادة الرشيدة لبرامج الهيئة والدعم اللامحدود الذي تقدمه في هذا السياق يشكلان حافزاً قوياً على مسارعة الخطى في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، باستلهام رؤى قادتنا وتوجيهاتهم، وفي إطار كامل من الالتزام التام بمستهدفات أجندة دبي D33 لتظل دبي في صدارة الاقتصاد الرقمي ومركز جذب عالمياً للاستثمارات.

وأضاف: «نحن ماضون في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية، مستندين إلى روح التعاون والتفاعل الإيجابي بين الجهات الحكومية، ومعتمدين على مواهب كوادرنا الوطنية التي لا تدخر جهداً في إنجاز المهام الموكلة لها، انطلاقاً من عمق انتمائها لوطنها وولائها لقيادتها».

مشروعات نوعية

واستمع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح من فريق العمل عن مشروعات الهيئة ومنها مشروع لوحة دبي التي تعرض مختلف البيانات ومؤشرات دبي في مكان واحد لوضعها بين يدي المسؤولين وصناع القرار والجهات ذات الصلة.

كما اطلع سموه على مشروع «فال دبي» المبتكر الذي يرصد بالأرقام والبيانات الدقيقة مستوى رضا الجمهور عن مختلف المرافق والخدمات المقدمة في كل قطاعات إمارة دبي. كما قدم الفريق عرضاً عن مشروع «المها» وهو نظام مسح متطور يكتشف جميع الأصول الرقمية لجهات دبي الحكومية في الشبكة المعلوماتية سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.

ويمكنه الكشف عن الثغرات في هذه الأصول الرقمية مع تصنيف خطورة تلك الثغرات بدقة عالية وتوفير السبل المُثلى لمعالجتها. وكذلك، تم عرض لمحة عن نظام «مرقاب» الذي يتابع شبكات المؤسسات ويكشف الأنشطة المشبوهة والحوادث الأمنية عند وقوعها، فضلاً عن تنبيه المؤسسات إلى كيفية معالجة الحوادث المشبوهة أو العمليات الخبيثة.

ومن المشروعات المركزية المهمة التي اطلع عليها سموه المشروع الوطني «الهوية الرقمية» التي زاد عدد المشتركين المسجلين فيها على 6 ملايين شخص على مستوى الدولة. واطلع سموه على آخر تحديثات تطبيق «دبي الآن»، الموحّد لخدمات المدينة، والذي يهدف إلى تسهيل حياة الناس ويضمن وصولاً سهلاً لأكثر من 170 خدمة من الخدمات التي تقدمها 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وعرض فريق دبي الرقمية ملامح التقدم المتحقق في مسار استراتيجية دبي الرقمية نحو تعزيز البيئة الرقمية الموثوق بها والقوية بما يشكل أرضية داعمة للاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، عبر المحاور السبعة التي تقوم عليها الاستراتيجية وهي:

المدينة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والبيانات والإحصاء، والمواهب الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والتنافسية الرقمية. وتسعى الاستراتيجية إلى مضاعفة الاقتصاد الرقمي وتحقيق 90 % في نسبة جودة الحياة الرقمية، وتقديم 50 تجربة رقمية سلسة ومتصلة واستباقية وتنبؤية ذات أثر إيجابي في المجتمع.

فيما تشمل المستهدفات أيضاً تأهيل 50 ألفاً من الكوادر الوطنية وتزويدهم المهارات الرقمية اللازمة لقيادة التحوّل الرقمي في المرحلة المقبلة. وفي ختام الزيارة اطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على استعدادات دبي الرقمية ومختلف الجهات الحكومية المشاركة في معرض جيتكس غلوبال 2023، إذ تستضيف المنصة الرئيسة لحكومة دبي أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة في مكان واحد لعرض آخر ما توصلت إليه دبي في مسيرة التحول الرقمي بمختلف أبعادها ومجالاتها.

كما التقى سموه الكوادر الشابة العاملة في الهيئة وحثهم على مواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، والإلمام بتقنيات المستقبل وكيفية توظيفها بأسلوب يخدم الأهداف الاستراتيجية لدبي، ودعاهم إلى أن يكونوا أصحاب إسهامات واضحة في بناء نموذج عالمي لمدينة رقمية مستدامة ومتطورة.

سموه:

الرقمنة والخدمات الاستباقية من ركائز البيئة الجاذبة والمحفّزة على الاستثمار

هدفنا أن تكون دبي المدينة الأسرع نمواً والأكثر ازدهاراً

ضرورة الاستمرار في رقمنة مختلف نواحي الحياة وتوفير أعلى مستويات الجودة

حمد المنصوري:

دعم القيادة الرشيدة يحفزنا على تحقيق مستهدفات استراتيجية الهيئة

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