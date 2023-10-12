«إعمار» تستعرض تقنياتها في «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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يستعرض جناح شركة «إعمار العقارية» في الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023، بوصفها «راعي اليوبيل» أبرز الحلول والتقنيات المبتكرة والمستدامة، التي تطورها الشركة لإعادة رسم ملامح مفاهيم الحياة الحضرية، وتعزيز العقارات المستدامة والمباني الخضراء في دبي وحول العالم، والارتقاء بجودة حياة ورفاهية السكان.

مشاريع

وتبرز الشركة خلال المعرض الذي يقام من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، أهم مشاريعها ومجتمعاتها المستدامة والصديقة للبيئة، التي تصممها وتطورها، وفق أعلى المعايير البيئية العالمية.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية أن هذه المشاركة تدعم الرؤية المشتركة للطرفين بتحقيق «خطة دبي الحضرية 2040»، التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف معاليه: «تعزز مشاركة كبرى شركات التطوير العقاري في «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية من مكانته بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم».

من جانبه، قال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، المدير العام لمؤسسة إعمار الخيرية: «إن مشاركة إعمار في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» تثبت التزامها بالاستدامة، وتعرض حلولاً مبتكرة للحفاظ على المياه والطاقة في البيئة المبنية.

وأضاف: «يوفر هذا الحدث المهم فرصة قيمة للشركات للبقاء على اطلاع دائم بأحدث التطورات في هذه المجالات، والتواصل مع خبراء القطاع، واعتماد استراتيجيات مبتكرة، تعزز اعتماد الاستدامة في مشاريعها».

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