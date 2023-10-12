«التغير المناخي»: 1724 منتجاً بيطرياً مرخصاً في أسواق الدولة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدّثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة المستحضرات البيطرية المرخص تداولها في أسواق الدولة، حيث ضمت القائمة المحدثة 1724 منتجاً، والمسجلة على البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية، وضمت المنتجات 1364 دواءً بيطرياً، و360 لقاحاً، و51 دواءً يستخدم للتخدير والمراقبة البيطرية.

وشملت قائمة المستحضرات البيطرية جميع التفاصيل المتعلقة بكميات المستحضرات البيطرية وتاريخ انتهائها ومدة استخدامها وأنواع الحيوانات المستفيدة من المستحضر والشركات الموزعة لها، إضافة إلى شكل العبوة وحجمها وطريقة تخزينها.

تداول آمن

وأوضحت الوزارة أن الهدف من قائمة المستحضرات البيطرية تنظيم عملية تداول المنتجات، للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخطأ في عملية التداول، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المتوافرة، وفقاً لأفضل الممارسات، وتوفير تطبيق يساعد الأطباء البيطريين العاملين في المجالات الطبية البيطرية ومربي الثروة الحيوانية كافة على الاطلاع على المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بشكل يضمن تداول المستحضرات البيطرية من مصادر موثقة، والحد من تداول الأخرى مجهولة المصدر أو غير المسجلة، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة الحيوانية، وبالتبعية الصحة العامة وصحة البيئة. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تنظيم وترخيص المنشآت البيطرية العلاجية والتشخيصية ومزارع الإنتاج الحيواني التجارية.

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