منصور بن محمد يتفقد معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، الذي اختتم دورته الخامسة أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، التزام القيادة الرشيدة بتمكين أصحاب الهمم، وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع، ودعمهم وتمكينهم من المساهمة في رحلة التنمية التي تشهدها الدولة.وقال سموه: «نعمل جاهدين على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دولة الإمارات المكان الأفضل للعيش في العالم».

مشيراً إلى أن المعرض عزز مرة أخرى التعاون الوثيق بين مجتمعاتنا والجهات الحكومية ورواد في قطاع أصحاب الهمم من الخبراء والموردين حول العالم.وأضاف سموه: «أهنئ المنظمين على إنجاح هذه المشاركة الشاملة لجميع الشركاء، وأتمنى أن تستمر الدورة المقبلة في تحقيق المزيد من النجاح والمشاركة من جميع أنحاء العالم».

زيارة

إلى ذلك، زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي، معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الخامسة، حيث اطلع سموه خلال جولته في المعرض الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي على أحدث التقنيات المساعدة والمبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة الملايين من أصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط.

وتفقد سموه، خلال الزيارة التي رافقه فيها معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، عدداً من أجنحة المعرض والذي اختتمت أعمال دورته الخامسة أمس بمشاركة أكثر من 250 شركة وعلامة تجارية دولية ومركزاً لإعادة التأهيل من أكثر من 50 دولة.

واطلع سموه خلال الجولة على ما تقدمه الشركات العارضة من أحدث التقنيات والحلول التي تخدم أصحاب الهمم وتمكنهم من الانخراط بصورة إيجابية وفعالة في محيطهم المجتمعي، وتعينهم على الاضطلاع بأدوار مؤثرة وملموسة في المجتمع.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة بالمنتجات والخدمات والحلول التقنية المدعومة بأحدث الابتكارات التي ضمها المعرض والمصممة خصيصاً للارتقاء بنمط حياة أصحاب الهمم، مؤكداً سموه أن الحدث يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، والسعي لتحفيز الحلول والمبادرات والأفكار التي تمنحهم فرصة ممارسة أدوارهم على الوجه الأكمل كأفراد نافعين لأنفسهم ومجتمعهم.

وقال سموه: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واضحة بشأن تمكين أصحاب الهمم ومنحهم كافة المقومات التي تعينهم على المساهمة بصورة إيجابية في مسيرة التنمية الشاملة، وهو ما يعد من أهم أولويات العمل في دولة الإمارات على كافة المستويات المحلية والاتحادية، ما يعكس الدور الرائد والنموذجي الذي تقوم به الدولة في توفير حياة كريمة لأصحاب الهمم، وتحقيق الاندماج المجتمعي الكامل لهم، ومنحهم الفرصة كاملة لأداء أدوارهم نحو وطنهم ومجتمعهم».

ودوّن سموه أمس على منصة «X»: «تفقدت اليوم فعاليات الدورة الخامسة من إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 في مركز دبي التجاري العالمي...

فخور بحجم المشاركات المحلية والخارجية في هذا الحدث الذي يهدف لعرض منتجات وخدمات جديدة تستهدف مساعدة 50 مليوناً من أصحاب الهمم في منطقتنا... دبي كانت على الدوام مدينة صديقة لأصحاب الهمم ونراها اليوم نموذجاً عالمياً في دعم وتمكين هذه الفئة الغالية من مجتمعنا».

وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عند منصة هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث اطلع على سيارة الإسعاف الحسي المجهزة خصيصاً لخدمة أصحاب الهمم من ذوي طيف التوحد، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم كسيارة إسعاف صديقة لأطفال التوحد.

واطلع سموه على طبيعة عمل السيارة التي صممت بعد دراسة التحديات التي تواجه المسعفين في الميدان عند التعامل الطارئ مع حالات التوحد من الأطفال لتخلق فرص استحداث خدمة إسعافيه متخصصة لهم نظراً لطبيعتهم الحركية التفاعلية مع من حولهم. كما زار سموه منصة القيادة العامة لشرطة دبي والتي شاركت في الحدث ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم.

حيث استمع إلى شرح حول أحدث حلولها الرقمية والتكنولوجية المبتكرة في إطار تعزيز جهودها الموجهّة لأصحاب الهمم، وما شملته المنصة من التقنيات والبرامج الذكية الداعمة لهم، بما في ذلك خدمة «مترجم لغة الإشارة الافتراضي»، في تطبيق شرطة دبي الذكي، الذي يمكّن أصحاب الهمم من التعرف على خدمات شرطة دبي بلغة الإشارة، إلى جانب برنامج مترجم الشاشات الذكي، والمتوفر في كافة مراكز الشرطة الذكية لخدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية وغيرها من الخدمات المصممة لخدمة هذه الفئة المجتمعية المهمة.

صناعات

كما زار سمو رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي جناح مؤسسة زايد العليا، حيث اطلع على الصناعات اليدوية والمنتجات الزراعية العضوية التي ينتجها منتسبو المؤسسة في مزارعها. وفي ختام الزيارة، شاهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم سيارة صديقة لأصحاب الهمم تم تعديلها لأول مرة في دبي من قبل فريق من المهندسين الأستراليين، وتعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وهي مزودة بمصعد إلكتروني لحمل أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الحركية إلى داخل السيارة.

منصور بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد تمكين أصحاب الهمم أهم الأولويات دبي نموذج عالمي في دعم وتمكين هذه الفئة الغالية من مجتمعنا تحفيز الحلول والمبادرات والأفكار التي تمنحهم فرصة ممارسة أدوارهم توفير حياة كريمة لأصحاب الهمم وتحقيق الاندماج المجتمعي الكامل لهم

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