4500 ابتكار من 50 دولة في «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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شهد معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 مشاركة 250 مركزاً وشركة وعلامة تجارية من 50 دولة، عرضت أكثر من 4500 منتج وابتكار مخصص لخدمة أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، بمشاركة 12 ألف زائر من 70 دولة.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: سعينا من خلال مشاركتنا في المعرض إلى تقديم دعمنا نحو بناء ثقافة تمكين وإدماج أصحاب الهمم وأسرهم، وفي هذا المقام، تجدد «نخيل» التزامها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في إكسبو، تماشياً مع رؤية قيادة دبي الرشيدة، الرامية لرعاية وتمكين أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم، وتعزيز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً للتغيير الإيجابي المستدام.

وتحدثت الشيخة الدكتورة علياء القاسمي، مدير إدارة الرعاية والدمج الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع بدبي، عن بعض المبادرات التي تقوم بها الإدارة، والدعم التشريعي الذي تقدمه الحكومة الاتحادية وحكومة دبي لبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما قالت الشيخة سهيلة سالم الصباح، المناصرة لحقوق أصحاب الهمم من الكويت:

«إن الإطار التشريعي بحد ذاته يتطور بسرعة، وهناك حرص على سن قوانين ملائمة للمجتمع، حيث نشهد نهجاً أكثر استباقية من قبل الحكومات».

«صحة دبي»

واستعرضت هيئة الصحة بدبي من خلال منصتها بالمعرض حزمة من خدماتها ومبادراتها المتميزة التي تعكس اهتمامها البالغ بدعم ورعاية أصحاب الهمم.

وعرضت الأميرة نوف بنت عبد الرحمن آل سعود، رئيسة مجلس إدارة جمعية «لأجلهم» خلال المشاركة، إنجازات الجمعية من بينها تطبيق «تبيان» الذي يقدم ترجمة تفسير القرآن الكريم الميسر بلغة الإشارة.

تطبيق

واستعرض مساعد العازمي، من الكويت، تطبيق «ذوي الإعاقة»، وهو الأول من نوعه لخدمة أصحاب الهمم.

وفي جناحها الخاص استقبلت زينة معروف الزوار بابتسامة تفسر مدى سعادتها بالمشاركة، وقالت: «المعرض مهم ويوفر لنا كأصحاب همم كافة الاحتياجات والأجهزة الطبية والمساعدة التي نحتاجها في حياتنا اليومية».

وعرضت شركة «آكشن مانيوفاكتشرينغ» الأمريكية أحدث وأقوى كرسي متحرك لأصحاب الهمم الباحثين عن المغامرات البرية الصعبة.

ولفت محمد نامي من مملكة البحرين إلى أنه يحرص على زيارة المعرض كل عام لما يقدم من أحدث التقنيات التي تخدم أصحاب الهمم. وقال أكرم المعولي من سلطنة عمان عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية العمانية إنه يحرص على زيارة المعرض سنوياً، وذلك لما يقدمه من تنوع كبير في الأجهزة والتقنيات والحلول المبتكرة لأصحاب الهمم.

ابتكار

وقال عمران العويس مواطن من أصحاب الهمم، إنه زار المعرض للاطلاع على آخر ما تم ابتكاره من كراسٍ متحركة.

ولفتت الفارسة المواطنة فاطمة البلوشي من أصحاب الهمم، إلى أنها تمارس رياضة رفع الأثقال إلى جانب ممارستها الفروسية، وأنها تحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات في دبي.

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