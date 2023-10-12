السفير الروسي: «الكونجرس» منصة دولية مهمة لتشكيل صناعة الإعلام العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد تيمور زابيروف، سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة، أن الكونجرس العالمي للإعلام الذي يقام سنوياً في أبوظبي، يعد منصة دولية مهمة تقدم مساهمة كبيرة وفريدة في تشكيل صناعة الإعلام العالمية.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إلى أن روسيا كانت ممثلة في الكونجرس العالمي للإعلام في دورته الأولى العام الماضي بمؤسسات إعلامية وطنية مؤثرة مثل شبكة تلفزيون روسيا اليوم، ووكالتي أنباء تاس وسبوتنيك.

منصة مهمة

وقال السفير: «أثبت الكونجرس مكانته كمنصة مهمة لوسائل الإعلام الروسية لتعزيز وتنويع علاقاتها المهنية مع الشركاء الرئيسيين من جميع أنحاء العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف، إن هناك تعاوناً ديناميكياً ومثمراً بين مؤسسات الإعلام الروسية والإماراتية، بما في ذلك تعاون واعد مع وكالة أنباء الإمارات سواء في الأطر الثنائية أم متعددة الأطراف.

وأشار إلى أن من أبرز الخطوات على هذا الطريق مشاركة وفد من وكالة أنباء الإمارات برئاسة المدير العام محمد جلال الريسي، في المؤتمر الدولي: «روسيا والعالم الإسلامي: خطوات عملية في التعاون الإعلامي» الذي عقد في ديسمبر الماضي في موسكو.

دافع ايجابي

وقال السفير: «نعلق أهمية كبيرة على الحفاظ على الاتصالات الثنائية المنتظمة في المجال الإعلامي. ومثل هذه الروابط ستوفر دافعاً إيجابياً إضافياً لمزيد من النمو والإنجازات الجديدة في العديد من المجالات الأخرى للعلاقات الودية والشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة».

وأعرب السفير عن تطلع روسيا إلى مشاركة نشطة لوكالات الأنباء والشركات الإعلامية الروسية في الكونجرس العالمي للإعلام في دورته الثانية هذا العام.

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