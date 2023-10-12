«إيدج» توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع تكتل «ساها إسطنبول»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك «إيدج»، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً، في حضور قمة متخصصة في تركيا، والتي تقام حصرياً للمجموعة من قبل «ساها إسطنبول»، التكتل البارز، الذي يمثل ما يفوق ألف شركة دفاع تركية، ووقعت مجموعة «إيدج»، خلال الفعالية، التي تنعقد داخل مركز المؤتمرات في أنقرة، اتفاقية تعاون استراتيجي مع تكتل «ساها إسطنبول».

مما يمهد الطريق نحو تعاون دفاعي أعمق بين دولة الإمارات وتركيا.

وستتيح القمة فرصة تنظيم عدد من الاجتماعات التحضيرية والاستكشافية بين مجموعة «إيدج» والشركات التركية.

كما اختارت «إيدج» القمة للإعلان عن افتتاح مكتب مخصص في دولة الإمارات، تحت اسم «ملاذ»، كمحفز للتفاعلات التجارية الجديدة بين شركات «إيدج» و«ساها إسطنبول»، مما يمثل فصلاً جديداً من التعاون بين الإمارات وتركيا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية، ويولد فرصاً أكبر للنمو عبر أنحاء المنطقة وخارجها.

ويؤسس توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي إطاراً للجانبين، يمكن تحديد فرص التعاون للتطوير المشترك، وسيتيح لمجموعة «إيدج» الاستفادة من المنظومة المتقدمة وسلاسل التوريد المتطورة في تركيا، ووقع الاتفاقية منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وإلهام كليش، نائب رئيس مجلس إدارة تكتل «ساها إسطنبول»، وحضر مراسم التوقيع فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج، وخلوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة «ساها إسطنبول».

وستبرم مجموعة إيدج كذلك ما يزيد على 20 اتفاقية إضافية مع شركات تركية أخرى، تعمل ضمن قطاعي التكنولوجيا والدفاع في تركيا.

وقال فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج: «نبني اليوم مساراً للتحالف الاستراتيجي مع تكتل «ساها إسطنبول» والشركات الأعضاء فيه، مما سيتيح لنا الاستفادة من المنظومة المتطورة وسلاسل التوريد المتقدمة في تركيا، ولن يقتصر هذا التعاون على تمهيد الطريق نحو مزيد من الابتكار، بل سيوطد أيضاً العلاقات الثنائية بين دولتينا، مما يضمن مستقبلاً مستداماً لتطور صناعاتنا».

وقال خلوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة تكتل «ساها إسطنبول»: «يهدف التكتل، الذي يضم أكثر من ألف عضو، إلى تطوير القدرات التكنولوجية والقطاعية لأعضائه، ودعم إنشاء منظومة قوية، عبر دعم التعاون بين الأعضاء، بهدف ضمان التنمية المستمرة لقدرات تركيا السيادية، بما يشمل تصدير المنصات البرية والبحرية، وأحدث الطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية».

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تعكس هذه القمة المتخصصة، واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين إيدج و«ساها إسطنبول» التي تبعتها، حرصنا المتبادل على توطيد قدراتنا، ودفع عجلة النمو في قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والدفاع».

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