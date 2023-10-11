«اجتماعية رأس الخيمة» تنظم محاضرة عن الفلك

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، محاضرة افتراضية بعنوان «تطبيقات فلكية، الملاحة السماوية» قدمها إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك.

حيث تناول تاريخ الملاحة السماوية وتطورها، وأنواع الملاحة السماوية، وتطبيقاتها في المجالات المختلفة، مثل الملاحة البحرية والجوية، وتحديد المواقع، وعلم الفلك.

وأوضح الجروان، أن الملاحة السماوية هي تقنية تعتمد على تحديد المواقع باستخدام الأجسام السماوية، مثل الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وقد استخدمت هذه التقنية منذ القدم في الملاحة البحرية والجوية، وتطورت بشكل كبير في العصر الحديث مع ظهور التكنولوجيا الحديثة.

كما نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، ورشة عمل بعنوان «فنون الفضاء - تصوير الكون وإبداع الكواكب»، قدمها يوسف القاسمي، مصور فلكي، استعرض فيها كيفية اكتساب المشاركين بالورشة معرفة عميقة في عالم التصوير الفلكي

حيث تم تقديم أساسيات التصوير الفلكي والأساليب المستخدمة في التقاط صور الكواكب والنجوم، وكيفية التقاط صور فلكية ناجحة، بما في ذلك اختيار الأوقات والأماكن المثلى للتصوير.

وتعرف المشاركون على الأدوات والمعدات اللازمة للتصوير الفلكي وكيفية استخدامها بشكل فعال وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار اهتمام الجمعية بنشر المعرفة والثقافة، وتشجيع الشغف بالعلوم المختلفة مثل الفضاء والفلك بين مختلف شرائح المجتمع، وتشجيع الشباب على اتخاذ خطوات إيجابية نحو مجالات مختلفة بهدف تمكين الشباب وتقديم الدعم اللازم لهم ليصبحوا مستقبلاً واعداً في كل المجالات.

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