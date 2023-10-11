14099 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بدبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - عائشة الكعبي

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كشف طالب اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن، عن أن البلدية نفذت سلسلة من الحملات التفتيشية الروتينية والمفاجئة، شملت كل المنشآت التجارية والصناعية والغذائية العاملة بالمدينة خلال تسعة أشهر من العام الجاري.

حيث وصل مجموع الجولات التفتيشية التي نفذتها إدارة العمليات البلدية في أقسام رقابة الأغذية، والرقابة البيئية، والتفتيش البلدي إلى 14099 جولة تفتيشية، أسفرت في مجملها عن تحرير 19 مخالفة، وتوجيه إنذار للمؤسسات الغذائية غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية، مبيناً أن الإدارة أصدرت خلال تلك الفترة 12 رخصة جديدة.

وأوضح اليحيائي أن إدارة الخدمات الهندسية نفذت 2438 جولة تفتيشية، أسفرت عن مخالفة وتحرير 361 إنذاراً للمنشآت المخالفة، فيما وصل مجموع الرخص الجديدة إلى 93 رخصة، وإجمالي معاملات عقود الإيجار إلى 533 معاملة، وعدد 229 تصريح إعلانات، وأشار إلى أن قسم الخدمات البيطرية نفذ 2054 جولة تفتيشية خلال 9 أشهر، نتج عنها تحرير 7 مخالفات، وتوجيه 31 إنذاراً.

وذكر أن إدارة الزراعة والنظافة العامة في البلدية قامت بزراعة 103 آلاف و40 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء، بواقع 41000 متر مربع في الشوارع المختلفة، و62040 متراً مربعاً داخل الحدائق والمتنزهات، وزراعة 3515 من الشتلات في ربوع المدينة.

وأكد اليحيائي ضرورة التزام كل المنشآت العاملة في المدينة بالتعليمات والاشتراطات الصحية والتجارية والصناعية المعمول بها في البلدية، مشيراً إلى استمرار الحملات التفتيشية الروتينية والمفاجئة لرصد أي تجاوزات غير قانونية، داعياً الأهالي إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة المختصة في البلدية وسرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات يرصدونها.

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