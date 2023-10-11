سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس "السعادة والإيجابية" بوزارة الداخلية

المصدر: وام

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ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية الذي عقد في مبنى نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان.

استعرض الاجتماع عددا من المشاريع والمبادرات ذات الصلة بتطوير منظومة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وناقش نتائج المؤشرات الاستراتيجية وخطط القطاعات الرئيسية وجهودها في مجالات العمل الشرطية كافة والسبل الكفيلة باستمرارية واستدامة الشعور بالأمان.

حضر الاجتماع اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله المري قائد عام شرطة دبي و معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من الضباط.

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