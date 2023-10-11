الكلية الملكية للأطباء بلندن تمنح الزمالة لحميد بن حرمل الشامسي

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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منحت الكلية الملكية للأطباء بلندن، البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي الزمالة الملكية الطبية، وهي أعلى شهادة أكاديمية في مجال الطب تمنحها الكلية لجهوده العلمية والأكاديمية والطبية في مجال السرطان والأورام.

وتعتبر الزمالة من الكلية الملكية في لندن شهادة على إنجازات ومهارات الطبيب وتكريما لمساهماته المهمة في الطب.

وتأسست الكلية الملكية في عام 1518 بلندن وتعتبر أقدم مؤسسة طبية في العالم وما زالت قائمة حتى اليوم، تعمل على تحسين جودة علاج المرضى ووضع قواعد للممارسات الطبية.

وتمنح الزمالة لنخبة من الأطباء الأكثر إلهاماً وابتكاراً في العالم، والذين يتم انتخابهم للزمالة من قبل كبار الأطباء في المجال الطبي.

يذكر أن البروفيسور حميد الشامسي هو أول طبيب إماراتي متخصص في السرطان يحصل على هذه الدرجة العلمية، وأول طبيب إمارتي حاصل على شهادتي بروفيسور في تخصص الأوارم والسرطان.

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