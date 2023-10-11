مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد نطمح للوصول بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اجتماع المجلس القضائي في دبي وصادق على قرارات تعيين وترقية قُضاة وأعضاء نيابة ومفتشين قضائيين دعماً للكفاءات القضائية المتميزة.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس، "ترأست اجتماع المجلس القضائي في دبي وصادقت على قرارات تعيين وترقية قُضاة وأعضاء نيابة ومفتشين قضائيين دعماً للكفاءات القضائية المتميزة، وناقشنا أبرز مستجدات السلطة القضائية، وخططها الاستراتيجية والتطويرية ومبادرتها".

وأضاف سموه "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نطمح أن نصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وسيادة القانون وإقامة العدل بين الناس لتكون دبي أفضل مدن العالم وأكثرها عدالة".

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