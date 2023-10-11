أحمد بن محمد: فخور بكوادرنا الوطنية والشابة التي تمثل الركيزة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية

المصدر: البيان

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أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عن فخره بالكوادر الوطنية والشابة التي تمثل الركيزة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية بأن تكون دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في تشكيل المنظومة الرقمية العالمية.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس"، "خلال زيارتي لمقر "هيئة دبي الرقمية" أطلعت على جانب من مشاريع الهيئة وسير العمل فيها واستراتيجيتها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتقديم أرقى الخدمات الرقمية للمواطنين والمقيمين والزوار ... فخور بكوادرنا الوطنية والشابة التي تمثل الركيزة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية بأن تكون دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في تشكيل المنظومة الرقمية العالمية".

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