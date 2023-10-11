أحمد بن سعيد: ملتزمون بتمكين أصحاب الهمم وجعلهم أفراداً منتجين في المجتمع

المصدر: وام

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اختتم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 دورته الخامسة في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 250 مركزا وشركة وعلامة تجارية من 50 دولة عرضت أكثر من 4500 منتج وابتكار مخصصا لخدمة أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة بمشاركة 12 ألف زائر من 70 دولة على مدار 3 أيام حافلة بالنشاطات والفعاليات التي سلطت الضوء على أهمية تعزيز ودمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة راعي المعرض.. " نعمل جاهدين على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دولة الإمارات المكان الأفضل للعيش في العالم ونحن ملتزمون بتمكين أصحاب الهمم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ودعمهم وتمكينهم من المساهمة في رحلة التنمية التي تشهدها الدولة".

وأضاف سموه أن المعرض عزز مرة أخرى التعاون الوثيق بين مجتمعاتنا والجهات الحكومية ورواد في قطاع أصحاب الهمم من الخبراء والموردين حول العالم .. وأهنئ المنظمين على إنجاح هذه المشاركة الشاملة لجميع الشركاء وأتمنى أن تستمر الدورة المقبلة في تحقيق المزيد من النجاح والمشاركة من جميع أنحاء العالم".

من جانبه قال معالي محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل".. إن سعينا من خلال مشاركتنا في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 إلى تقديم دعمنا نحو بناء ثقافة تمكين وإدماج أصحاب الهمم وأسرهم وفي هذا المقام تجدد "نخيل" التزامها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في إكسبو تماشيا مع رؤية قيادة دبي الرشيدة الرامية لرعاية وتمكين أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا للتغيير الإيجابي المستدام.

وأظهر المعرض الذي نظمته شركة "ند الشبا" للعلاقات العامة وإدارة المعارض على دور دولة الإمارات الريادي في توفير التقنيات المتقدمة لأصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم.

وأشارت المنظمات الدولية والخبراء المشاركون في المعرض إلى أهمية الاقتداء بالإمارات في تقديم استراتيجيات شاملة تسعى لدمج أصحاب الهمم في المجتمع.

من جانبه أعرب غسان سليمان الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي تنظمه شركة "ند الشبا" للعلاقات العامة وإدارة المعارض عن فخره بما حققه المعرض الدولي من نجاح فائق في تسليط الضوء على الحاجة إلى مزيد من دمج وإشراك أصحاب الهمم في مجتمعاتهم مما سيجعل هذا الجزء من العالم أكثر البلدان صداقة لأصحاب الهمم من خلال إشراكهم في جميع المجالات حيث يسعى المعرض لتقديم تقنيات مساعدة مبتكرة تسهم في تمكينهم وتحسين جودة حياتهم.

وأشار إلى أن المعرض الذي يسجل نسب نمو مضطردة سنويا يعد أكبر منصة إقليمية تجمع قادة القطاع والمختصين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحت سقف واحد كل عام وهو ما يجعله أكبر منصة في الشرق الأوسط للتقنيات المساعدة لأصحاب الهمم أهم فعالية متخصصة لقطاع الأعمال التي تركز على تسخير التكنولوجيا لخدمة ودعم أصحاب الهمم وإعادة تأهيلهم.

وتطلع سليمان أن يحقق معرض إكسبو أصحاب الهمم في دورته السادسة لعام 2024 نموا بنسبة 20 بالمائة من حيث المساحة وعدد العارضين والزوار المشاركين.

ووجه الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي شكره لكل من ساهم في إنجاح الدورة الخامسة من المعرض الذي يواصل تحقيق المزيد من الإنجازات ويحظى بالمزيد من الاهتمام الإقليمي والعالمي.

ولاقى المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام استجابة هائلة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات والجمهور والجهات الحكومية المحلية المتخصصة برعاية وإعادة تأهيل أصحاب الهمم ومراكز الرعاية وإعادة التأهيل المتخصصة والمستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات إعادة التأهيل والخدمات ومراكز رعاية المسنين.

وتميزت نسخة هذا العام بإطلاق مجموعة من منتجات التكنولوجيا المساعدة والتأهيلية والمنتجات والتقنيات المتقدمة لأول مرة في المنطقة.

وشهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات بين الشركات والجهات المشاركة للتعاون والمشاريع المشتركة وتطوير المنتجات.

وعبر زوار معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 عن امتنانهم لإقامة هذا الحدث السنوي الفريد باعتباره منصة توفر كافة الأجهزة والابتكارات والتطبيقات الذكية الجديدة في مجال الرعاية والتأهيل مثمنين جهود الإمارات التي وضعت حجر الأساس لرعاية إنسانية عظيمة لأصحاب الهمم حيث تفيد مؤشرات التنمية والتقارير الدولية ومؤشرات الأهداف الإنمائية الألفية بأن الإمارات أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال التنمية البشرية وفي توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع وعلى رأسهم أصحاب الهمم.

وشهد المعرض حضورا كبيرا من أصحاب الهمم وذويهم سواء من الدولة ودول الخليج وذلك بغية الاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من ابتكارات.

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