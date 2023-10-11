صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في القمة الـ 9 لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين

المصدر: وام

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يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، التي ستنعقد في نيودلهي بالمركز الهندي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، خلال الفترة من 13 - 14 أكتوبر 2023 بعنوان "برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد".

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته، سعادة كل من مروان المهيري وميرة السويدي والدكتورة نضال الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة كل من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس .

وحسب جدول أعمال المشاركة يقام يوم 12 أكتوبر الجاري، منتدى برلماني في سياق قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، بعنوان "نمط الحياة من أجل البيئة".

وتنطلق أعمال القمة يوم 13 أكتوبر الجاري وتستمر يومين ، وتتضمن أربع جلسات وجلسة ختامية، حيث تناقش الجلسة الأولى موضوع "أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة: عرض الإنجازات وتسريع التقدم، وتناقش الثانية موضوع “تحول الطاقة المستدامة: بوابة إلى المستقبل الأخضر”، وتناقش الثالثة موضوع “ تعميم المساواة بين الجنسين: من أجل تنمية المرأة إلى التنمية التي تقودها المرأة”، فيما تناقش الجلسة الرابعة موضوع " تحويل حياة الناس من خلال المنصات الرقمية العامة"، وتختم القمة أعمالها بإصدار البيان الختامي وكلمة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجلس النواب في جمهورية الهند .

كما يلتقي معالي صقر غباش على هامش القمة، عددا من نظرائه رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركين من الدول الصديقة، لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والثنائي.

وتأتي مشاركة المجلس الوطني الاتحادي، في القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين بدعوة من مجلس النواب الهندي حيث ترأس جمهورية الهند مجموعة العشرين للعام 2023، وتعتبر القمة فرصة لتعزيز الجهود والتعاون الدولي ومناقشة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع الدولي.

وترتكز القمة على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في مناقشة القضايا التي تواجه المجتمع الدولي والمساهمة من منظور برلماني حول هذه القضايا على أجندة دول مجموعة العشرين، وتعزيز التعاون بين الحكومات والبرلمانات في مختلف نتائج مجموعة العشرين، وتعزيز التفاعل بين رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين والدول الشريكة من جهة، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات صلة من جهة أخرى.

وتأسست مجموعة العشرين عام 1999 بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الصناعية الناشئة، بهدف مناقشة السياسات القضايا الاقتصادية المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.

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