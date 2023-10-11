الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني يَكسُر 5 أرقام قياسيّة في موسوعة غينيس

المصدر: البيان

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تمكّن الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني المنعقد في أبوظبي من كَسر 5 أرقام قياسيّة في موسوعة غينيس ضمن أكبر فعالية للأمن السيبراني في المنطقة العربيّة والإسلاميّة.

الرَقم القياسي الأوّل:

أكبر عدد من الجنسيات في محاضرة لنشر الوعي حول الأمن السيبراني بحضور أكثر من 500 شخص.

الرَقم القياسي الثّاني:

أكبر عدد من الجنسيات في مسابقة لمحاكاة هجمات الأمن السيبراني بمشاركة أكثر من 30 بلد.

الرَقم القياسي الثّالث:

أكبر مسابقة في محاكاة هجمات الأمن السيبراني بمشاركة ١١ منظمة دولية.

الرَقم القياسي الرّابع:

أكبر نموذج محاكاة لتهديدات المدن السيبرانية مع أكثر من 50 متحدث.

الرَقم القياسي الخامس:

أكبر نموذج محاكاة لتهديدات المدن السيبرانية (أجهزة).

يذكر أن فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، الذي ينظمه مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أقيمت في أبوظبي بمشاركة 100 خبير ومتحدث من 70 دولة، من بينها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى 10 منظمات دولية.

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