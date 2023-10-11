721 مليون درهم من «الإمارات للتنمية» لقطاع الأمن الغذائي

المصدر: دبي - وام

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية أن قيمة الموافقات التمويلية التي قدمها لدعم قطاع الأمن الغذائي تجاوزت 721 مليون درهم، منذ إطلاق استراتيجيته الخمسية في أبريل 2021، التي يدعم عبرها القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية للإسهام في خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، التي يعد الأمن الغذائي أحدها.

إضافة إلى برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الذي أطلقه المصرف لتمكين إنتاج الغذاء محلياً وتعزيز الأمن الغذائي، والذي يوفر تمويلات ميسرة طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم لمنتجي الأغذية والمزارعين والشركات الزراعية والمشاريع المتعلقة بالأغذية، وكذلك تخصيصه 100 مليون درهم مؤخراً لدعم برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية.

وكان مصرف الإمارات للتنمية اختتم مشاركته الناجحة في معرض الشرق الأوسط الزراعي 2023، المعرض التجاري الزراعي الأكبر في المنطقة، الذي أقيم بالتزامن مع المعرض التجاري للثروة الحيوانية (AgroFarm) في مركز دبي للتجارة العالمي خلال اليومين الماضيين.

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