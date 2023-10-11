فعاليات مؤسسية متنوعة في شهر الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مؤسسات صحية بالدولة في اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي وافق يوم أمس، بفعاليات تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي إزاء أهمية الارتقاء بالصحة النفسية، وضرورة تجاوز المفاهيم المغلوطة بشأن طلب المساعدة النفسية من الجهات والمراكز المختصة عند الحاجة.

واستضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ديوانها بدبي، أمس، اجتماع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة، لمناقشة إنشاء قاعدة البيانات المركزية وخطة الاتصال وتعزيز الوعي المنبثقة عن السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، بالإضافة إلى توضيح أهم المحاور والفئات التي تستهدفها الخطة.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الصحة النفسية لجميع أفراد المجتمع تتصدر أولويات واهتمامات حكومتنا الرشيدة من خلال وضع استراتيجيات وبرامج دعم تسهم في بناء مجتمع صحي ومتوازن.

وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية في الوزارة، إلى سعي اللجنة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية عبر آليات ومبادرات من شأنها توفير أفضل مستويات الجودة بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

حفل

وافتتح الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، فعاليات شهر الصحة النفسية، تحت شعار «معاً لصحة نفسية أفضل»، في حفل تم تنظيمه في مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع للمؤسسة.

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