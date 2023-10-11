«إكسبو أصحاب الهمم» يستعرض التكنولوجيا المدعومة بابتكارات متطورة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تستعرض الدورة الخامسة لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يختتم أعماله اليوم، أحدث الأجهزة والآليات والتقنيات المدعومة بأحدث الابتكارات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، القادرة على التأثير بشكل كبير على نمط حياة أصحاب الهمم، حيث يضم المعرض أول عصا، وكراسي متحركة ذكية في العالم مصممة خصيصاً لأصحاب الهمم في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المساعدات السمعية المدعومة بتكنولوجيات تعلم الآلة المتقدمة، حيث يتم عرض أكثر من 4500 منتج موجه إلى هذه الفئات.

وتهدف عصا «وي ووك» الذكية إلى تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على التنقل بشكل مستقل، حيث تعمل من خلال دمج التكنولوجيا الرئيسية التي يمكنها الكشف بدقة عن المعوقات فوق مستوى الصدر، من خلال مستشعر يعمل بالموجات فوق الصوتية ويهتز عندما تكون هذه الأشياء قريبة، كما يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق الهاتف الذكي، بما في ذلك عناصر التحكم بالتنقل، من خلال لوحة اللمس الخاصة بالعصا الذكية.

كما يضم المعرض الكراسي الشاطئية المتحركة الطافية والحصائر الشاطئية المخصصة لأصحاب الهمم، التي تعمل على تسهيل الوصول للمرافق الساحلية للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

وتضمنت الخدمات التي استعرضتها شرطة دبي في منصتها خدمة برنامج التدريب العلاجي بركوب الخيل لأصحاب الهمم، التي يقدمها مركز شرطة الخيالة بالعوير، التي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للشرطة، عبر الاستثمار في خدمات المركز وما يمتلكه من مقومات وممكنات تدعم أفراد المجتمع، خاصة فئة أصحاب الهمم، وما أثبتته معظم الدراسات من التأثير الفعال للتدريب على ركوب الخيل في تحسين المستوى العلاجي لهذه الفئة.

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