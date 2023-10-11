تعاون «الإمارات للطعام» و«الإحسان الخيرية» لتعزيز العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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وقّع بنك الإمارات للطعام، التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اتفاقية تعاون مع جمعية الإحسان الخيرية.

وتهدف الاتفاقية إلى إدارة فائض الطعام وفق أسس منظمة وآمنة ومستدامة، وتعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية والثقة المتبادلة بينهما، بما يضمن حفظ نعمة الطعام من الهدر والإتلاف، وإيصالها إلى المستحقين من أفراد المجتمع داخل الدولة وخارجها.

وقّع الاتفاقية الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، وداوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام.

وتهدف الاتفاقية بين الطرفين إلى ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية من خلال عقد شراكات مستدامة مع كيانات قطاع الأغذية والضيافة، وزيادة الوعي بأهمية التطوع مع بنك الإمارات الطعام في أي مرحلة.

وقال الشيخ راشد بن محمد النعيمي: «الاتفاقية جزء من هدف سامٍ، يسهم في تنمية الأعمال الإنسانية في إمارتي دبي وعجمان، ولبنة عمادها الخير والعطاء، ما يساعد في المزيد من التلاحم والترابط المجتمعي، ويعمل على وقف إهدار الطعام، وتوجيهه لمصلحة المحتاجين».

وقال داوود الهاجري: «سيسهم هذا التعاون في فتح قنوات تواصل وتفاهم مشتركة من شأنها أن تعزز المسؤولية المجتمعية والتعاون في مجال حفظ الطعام والحد من هدره وإتلافه.

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