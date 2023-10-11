سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإعادة تنظيم انتخابات «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً في شأن إعادة تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري على أن يكون لكل دائرة انتخابية هيئة انتخابية تشكل من المواطنين المسجلين فيها وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العُليا، وتنقسم الإمارة إلى دوائر انتخابية حسب عدد البلديات فيها، ويُخصص لكل دائرة انتخابية عدد من مقاعد المجلس للأعضاء الذين يتم انتخابهم وذلك على النحو الآتي:

مدينة الشارقة 9 مقاعد، الذيد 3 مقاعد، خورفكان 3 مقاعد، كلباء 3 مقاعد، دبا الحصن مقعدان، منطقة المدام: مقعدان، البطائح مقعد واحد، مليحة مقعد واحد، الحمرية مقعد واحد.

ونص المرسوم على أن تعتمد اللجنة العليا قائمة الهيئة الانتخابية النهائية لكل دائرة انتخابية، وأن تقوم لجنة إدارة الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها.

كما نص المرسوم على أن تنشأ في الإمارة لجنة عليا تتبع الحاكم وتسمى «اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري».

اللجنة العليا

ونص المرسوم على أن تُشكّل اللجنة العليا بقرار من الحاكم.

ونص المرسوم على أن يتم التنسيق والتواصل بين لجان الدوائر الانتخابية واللجنة العليا عن طريق لجنة إدارة الانتخابات، ولها أن تضع الإجراءات اللازمة لذلك.

وبحسب المرسوم تُشكل اللجنة الإعلامية برئاسة ممثل مجلس الشارقة للإعلام في اللجنة العليا، وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال

كما نص المرسوم على أن تُشكل اللجنة الأمنية برئاسة ممثل القيادة العامة لشرطة الشارقة في اللجنة العليا.

ونص المرسوم على أن تُشكل لجنة الأنظمة الذكية برئاسة ممثل مكتب الشارقة الرقمية في اللجنة العليا، وعضوية عدد كافٍ من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل اللجنة ممن يُرى الاستعانة بهم.

كما نص المرسوم على وجوب مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به في الإمارة.

ونص المرسوم على أنه إذا كان المترشح من شاغلي الوظائف العامة في غير الحكومة فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة.

ونص المرسوم على أنه يحق للناخبين من أصحاب الإعاقة الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة الترشح لعضوية المجلس شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها في قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس.

وحدد المرسوم أن تبدأ فترة الحملة الانتخابية، وتنتهي في المواعيد المحددة من اللجنة العليا وفقاً للجدول الزمني المعتمد.تشكيل اللجنة

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، قراراً إدارياً في شأن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصّار المستشـــــار القانوني رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعضوية اللواء سيف محمد الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، الأمينة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، والمستشار عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

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