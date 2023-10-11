«كهرباء دبي» تنال شهادة «الآيزو» في إدارة الامتثال

المصدر: دبي - البيان

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حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة الجودة العالمية «الآيزو» ISO 37301:2021، في إدارة الامتثال، تقديراً لتطبيق الهيئة لكل القوانين والتشريعات والمتطلبات المعمول بها في جميع أعمالها، وتعتبر الهيئة من أوائل الجهات المحلية والعالمية، التي تحصل على هذه الشهادة.

وتسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الشهادة من فريق شركة «مكتب فيريتاس» في المكتب الرئيسي للهيئة، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، وعلي المويجعي نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة بالهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: تلتزم الهيئة بتطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة والمطابقة والشفافية في جميع مجالات عملها، وممارسة أعمالها وعملياتها بطريقة صادقة وشفافة وأخلاقية؛ وفقاً للقوانين الاتحادية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي، وأفضل معايير الاستدامة والكفاءة والموثوقية.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: «أصبحت الهيئة من المؤسسات الخدماتية الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة، وباتت الممارسات القوية في مجال الحوكمة، التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم، وتجري الهيئة مقارنات مرجعية بشكل منتظم، بهدف دمج الحوكمة المؤسسية الفعالة، في إطار العمل المؤسسي المتكامل، لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والإبداع.

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