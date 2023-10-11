15 مليون درهم من «دبي الخيرية» لـ400 مريض

المصدر: دبي - رامي عايش

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كشفت جمعية دبي الخيرية عن حجم مساعداتها التي قدمتها للمرضى من ذوي الدخل المحدود في عام واحد من سبتمبر 2022 وحتى نهاية الشهر ذاته من العام الجاري.

وبحسب خالد العلماء أمين السر العام للجمعية، فإن «دبي الخيرية»، صرفت نحو 15 مليون درهم لعلاج 400 حالة مرضية عجزت عن توفير تكلفة العلاج، عبر برامج مساعداتها العلاجية، منها 6 ملايين درهم لمساعدة مرضى كانوا يعانون أمراضاً مزمنة، ومليون ونصف مليون درهم لعلاجات طارئة، ومليونان و500 ألف درهم لسداد تكاليف عمليات جراحية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لها، و5 ملايين درهم مساعدات علاجية لمرضى تقدموا بطلب المساعدة بشكل مباشر إلى الجمعية.

وتنوعت الحالات المرضية التي دعمتها الجمعية، بين عمليات جراحية للعيون، وقسطرة قلبية وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطان، وتصلب لويحي، وجلطات دماغية، وغسيل كلى، وزراعة نخاع عظمي، وأمراض مزمنة مع صرف أدوية لها، وجراحة عظمية، وتركيب أطراف صناعية، وتوفير كراسٍ متحركة لذوي الهمم، عطفاً على أمراض مناعية وأمراض النساء وتغطية تكاليف الولادة وأخرى.

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