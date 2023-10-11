«أبوظبي للزراعة» تصدر 36 دليلاً إرشادياً للمحافظة على جودة الثمار

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 36 دليلاً إرشادياً، للمحافظة على جودة الثمار، بعد الحصاد تغطي عدد 41 محصولاً، وذلك إيماناً منها بأن معاملات ما بعد الحصاد تعد أحد العناصر المهمة في مراحل الإنتاج، وركناً مهماً في منظومة الأمن الغذائي.

حيث أشارت تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» إلى أن اتباع الممارسات الصحيحة لمعاملات ما بعد الحصاد يعمل على زيادة فترة صلاحية المنتج للتداول والاستهلاك، كما يضمن تقليل الفاقد من الإنتاج بنسبة تتراوح من 20 إلى 50 %، ومن هنا تكتسب معاملات ما بعد الحصاد أهميتها في كونها تسهم في زيادة إنتاج الغذاء ودعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات، وبالتالي زيادة دخل أصحاب المزارع التي تطبقها. وتكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من جهودها لبلورة استراتيجية متكاملة، للحد من الفقد والهدر من الغذاء، ورفع كفاءة سلسلة الإنتاج.

وذلك في إطار الالتزام بدورها المحوري في الاستدامة الزراعية والغذائية في إمارة أبوظبي، وأشارت في منشورات توعوية في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يقارب 6 مليارات درهم سنوياً تكلفة هدر الطعام في الدولة، حسب الإحصاءات الرسمية، كما أن 38 % من الطعام يتم هدره في الدولة، وما يقارب 60 % من الطعام يتم هدره، خلال شهر رمضان فقط، وعليه أصدرت الهيئة حزمة من التشريعات فيما يخص السلامة الغذائية، خلال مراحل السلسة الغذائية، كما أصدرت الهيئة أدلة إرشادية للمنشآت الغذائية تشرح التشريعات بصورة مبسطة وسهلة، وأدلة الممارسات الزراعية الجيدة.

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