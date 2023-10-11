محمد الشرقي يؤكد أهمية تطوير أداء المؤسسات الحكومية

المصدر: الفجيرة - وام

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير منظومة الأداء في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، وتعزيز دورها المباشر في رفع مستوى التنافسية وجودة الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسة والعاملين فيها.

جاء ذلك في تكريم سموّه، المؤسسات والموظفين المتميزين الحاصلين على أعلى تقييم في نتائج العام 2022 لبرنامج المتسوق السري بحكومة الفجيرة. ونوّه سموّه بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمُمكّنات العمل الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتوجيهات سموّه بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير. وأشاد سموّه، بالأداء المتميز للمؤسسات في تقديم أفضل مستويات العمل والخدمات، كما هنّأ سموه الموظفين الحاصلين على أعلى تقييم في الأداء حسب تقرير برنامج المتسوق السري.

استقبال

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، في مكتبه بالديوان الأميري كلاً على حدة أمينث شابينة سفيرة جمهورية المالديف لدى الدولة، والمعز بن عبدالستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، وألكساندار شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة وسيبيل بفاف القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي. ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بسفراء الدول الذين قدموا للسلام على سموّه، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم.وجرى في اللقاءات بحث واستعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطوير سبل التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعوب.

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