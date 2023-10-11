عمار النعيمي: انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تعزز مسيرة التمكين

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد حاضراً باهراً تزدهر فيه الثقافة الانتخابية والمشاركة المجتمعية في العملية السياسية لدولة الاتحاد، وحظيت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في دورتها الـ 5، بأهمية ومتابعة كبيرة داخلياً وخارجياً في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز دور المجلس على الصعيدين التشريعي والرقابي، وترسيخ مسيرة العمل البرلماني في الإمارات.

وقال سمو ولي عهد عجمان، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يحرص على استكمال مسيرة التمكين التي أطلقها المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، لتفعيل دور المجلس، ومشاركته في عملية صنع القرار، وعلى تأكيد نهج الشورى الذي تتبعه الإمارات وشفافية العلاقة بين الحاكم والمواطنين، لتعزيز مسيرة التنمية والرخاء والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في ديوان الحاكم الفائزين عن إمارة عجمان، ماجد محمد المزروعي، وعائشة إبراهيم المري، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ممثلي الإمارة في الدورة المقبلة للمجلس، على ثقة الناخبين، داعياً لهما بالتوفيق في خدمة وطنهم ومواطنيهم وفي إثراء جلسات المجلس على النحو الذي يعكس طموحات الناخبين في عجمان والدولة على السواء، ويترجم الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعميق الممارسة الديمقراطية وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية والمحافظة على المكتسبات الوطنية التي تحققت على مدار الدورات السابقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز