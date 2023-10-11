«تنفيذي الشارقة» يوجه بتوحيد إجراءات الدراسات الحكومية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس موضوعات العمل الحكومي في الإمارة، والتي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية، التي وضعتها الشارقة.

بحوث

وناقش المجلس منظومة إجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، التي تقوم بها الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، والتي تعنى بكل المجالات المتعلقة باختصاصاتها وأثرها على المجتمع، ووجه المجلس بالعمل على توحيد الجهود، وحوكمة الدراسات وتحكيمها، لتكون ضمن المنهجيات الإحصائية المعتمدة والموصى بها عالمياً. واطلع المجلس على مقترح احتفالات إمارة الشارقة بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، الذي يتضمن تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تعكس مكانة وتاريخ وهوية الدولة.

وتتضمن الاحتفالات، التي ستقام في كل مدن ومناطق الشارقة، وعلى مدى 10 أيام، مسيرات وطنية وعروضاً تراثية بالإضافة إلى الأنشطة والورش والمسابقات المتنوعة.

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