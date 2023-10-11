«تنمية الموارد البشرية» يناقش فرص التوطين في القطاع الصحي

المصدر: دبي - البيان

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نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة في الإمارة، ورشة بعنوان «التوطين في القطاعات الاستراتيجية: القطاع الصحي فرص وتحديات»، قدمها عبدالعزيز الفلاحي، المشرف العام للتوظيف في دبي، وأطلع الحضور على المهام الاستراتيجية التي يقوم بها المجلس في خلق جسور التواصل بين القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل في ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في الإمارات.

استدامة

وتناول الفلاحي خلال الورشة أهمية التوطين في القطاع الصحي لتحقيق استدامته ولمنح المواطنين فرصة الإسهام في الابتكار والتطورات النوعية التي يشهدها القطاع، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الصحي، وناقش مع الحضور آراءهم من واقع خبرتهم بخصوص تحديات التوطين في القطاع الخاص، وأهمها: تحدي الحفاظ على الكفاءة المواطنة بعد استقطابها، ومدى جاذبية الأجور، والنقص في المتخصصين في بعض المجالات الصحية، وسبل التغلب عليها، ودور المجلس في ذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

وشارك مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بفعالية «مواهب الصحة» على مدار يومين، والذي شكل فرصة للباحثين عن فرص عمل في القطاع الصحي للتواصل المباشر مع نخبة من شركات القطاع الخاص الصحية، واستكشاف مجموعة متنوعة من فرص العمل. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة المجلس:

«إن تعاون الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص ضمن القطاعات الاستراتيجية التي نستهدفها بمبادرات التوطين النوعية له أكبر الأثر في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة والأهداف التي أنشئ المجلس لأجلها».

وأضاف: «إن الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، تحتضن أكثر المنشآت الصحية تطوراً وتبنياً للتقنيات الحديثة، وفي الوقت ذاته نخبة من الخبرات العالمية في مختلف التخصصات، ونحن في المجلس حريصون على العمل مع شركائنا، مثل هيئة الصحة في دبي، لمنح المواطنين فرصاً مهنية في هذا القطاع، وفرصة التفاعل مع أفضل الخبرات العالمية ليكونوا القاعدة التي يقوم عليها مستقبل القطاع».

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