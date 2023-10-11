بدور القاسمي تترأس اجتماع مجمع الشارقة للبحوث

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأست الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجمع، الذي تم تشكيله بموجب المرسوم الأميري رقم 48 لعام 2023، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويضم نخبة من الخبراء. وحول الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجمع قالت الشيخة بدور القاسمي: «سعدت بلقاء مجلس إدارة المجمع، والعمل معهم على تعزيز الأثر الاستراتيجي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار».

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