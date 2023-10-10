"طرق دبي" تستأنف تشغيل خطوط حافلات القرية العالمية والخط السياحي للعبرات الكهربائية

المصدر: البيان

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تستأنف هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيل خدمة الخطوط الأربعة للحافلات الناقلة لضيوف القرية العالمية في موسمها الجديد وهو الموسم الثامن والعشرون 2023 – 2024، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري أي مع انطلاق اليوم الأول لفعاليات القرية.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "إن تشغيل خطوط الحافلات سَيُستَأنَفُ مع انطلاق الموسم الجديد للقرية، حيث ستقوم الهيئة بإطلاق أربعة خطوط للحافلات مُخَصَّصة لنقل الزوار والسيّاح من وإلى القرية العالمية. والخطوط الأربعة للحافلات، التي سَيُستَأنَفُ تشغيلها هي: الخط (102) وينطلق من محطة حافلات الراشدية إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة والخط (103) وينطلق من محطة حافلات الاتحاد إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 40 دقيقة والخط (104) وينطلق من محطة حافلات الغبيبة إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة والخط (106) وينطلق من محطة حافلات مول الإمارات إلى القرية العالمية بزمن تقاطر كل 60 دقيقة".

وتبلغ تعرفة الرحلة الواحدة في حافلات القرية العالمية (10) دراهم. وستُستَخدَمُ في هذه الخدمة الحافلات الفاخرة حيث تمتاز هذه الحافلات بالراحة التامة والرفاهية للركاب والأمان العالي مما يُضفي على رحلة التنقّل من وإلى القرية العالمية المزيد من المتعة وقضاء أسعد الأوقات خلال الموسم السياحي الجديد بين الأفراد والعائلات.

العبرات الكهربائية

وقال بهروزيان: "ستستأنفُ الهيئة كذلك تشغيل الرحلات السياحية على متن العبرات الكهربائية داخل القرية لروادها في هذا الموسم 2023 – 2024، وسُتُشَغِّل عبرتين تعملان بالطاقة الكهربائية لخدمة ضيوف القرية العالمية للموسم الحالي."

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات دائما إلى توفير خدمة العبرة مع انطلاق فعاليات القرية العالمية كل عام خاصة أن هذه الخدمة لاقت إقبالا كبيرا طوال المواسم الماضية للقرية من قبل الجمهور، وهو ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية في القرية العالمية ويمنح زوار القرية الراحة والسعادة.

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