شرطة دبي تؤمن 67 مليون مسافر وأكثر من مليوني طن من الشحنات

المصدر: البيان

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أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن الإدارة العامة لأمن المطارات دبي، تعد إحدى الإدارات الريادية في العمل الأمني التخصصي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتمتلك قُدرات مكنتها من تحقيق مستوى عالٍ من الأداء، ولديها من الأنظمة والبرامج والتقنيات الحديثة، ما يجعلها نموذج للعمل الأمني المُتقدم في حماية وتأمين المطارات، حيث استطاعت وبالتعاون مع الشركاء من تأمين 67 مليون مسافر، ومليونَيْن و737 ألفاً و551 طناً من الشحنات، خلال العام 2022 بكل كفاءة، وبطريقة احترافية ضمنت تجربة سفر آمن لمُستخدمي مطارات دبي.

نموذج متقدم

وقال العبيدلي: إن تجربة ونموذج الإدارة العامة لأمن المطارات في تأمين مطارات دبي لمدعاة فخر لنا جميعاً، فمطارات دبي أحد أهم المطارات العالمية، ومحطة عالمية، ولها مكانة مُتقدمة في قطاع الطيران المدني، لذا سعت شرطة دبي إلى وضع استراتيجياتها الأمنية لحماية وتأمين المطارات وحركة المُسافرين والشحن بما يتناسب مع حجم عمليات مطارات دبي المزدهرة، واستخدمت أحدث الأنظمة والبرامج والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والأمان وتسهيل حركة المسافرين، وعملت على تأهيل كوادر بشرية قادرة على أداء المهام الأمنية بصورة احترافية.

وأضاف: سخرت شرطة دبي قدراتها وممكناتها وعملت على تقديم خدماتها الأمنية وفق أعلى المعايير، وبما يتناسب ويتطابق مع الأنظمة والتشريعات والقوانين والإجراءات والمقاييس المحلية والعالمية لأمن الطيران المدني، للوصول إلى مستوى مُتقدم في تقديم الخدمة الأمنية.

وتابع: يعد الجناح الجوي بشرطة دبي أحد أهم الممكنات، ويسهم بشكل كبير في دعم العمليات الشرطية، وهو جزء مهم من هذه المُنظومة المتكاملة التي تعمل بها شرطة دبي، ويقوم بتنفيذ مهام متعددة تعزز من الأمن والأمان، منها عمليات الإنقاذ الجوي، والتنسيق والتواصل مع مركز القيادة والسيطرة، وغيرها من المهام التي تخدم المجتمع، ويمتلك أسطول طائرات عمودية حديثة ومتعددة المهام.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء العبيدلي، للإدارة العامة لأمن المطارات والجناح الجوي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالنيابة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد المدرب الطيار علي محمد المهيري، مدير مركز الجناح الجوي، وعدد من الضباط.

مؤشرات

واطلع العبيدلي على النتائج المُحققة في الإدارة العامة لأمن المطارات والإحصاءات وأهم الإنجازات والمبادرات والبرامج المُطبقة في العام 2022، ونتائج المؤشرات الاستراتيجية للإدارة، حيث حافظت الإدارة للعام الثالث على التوالي على مستوى الأداء في تحقيق المؤشر الرئيسي الاستراتيجي للإدارة بنسبة 100%، مُحققة بذلك أداء عام متميز تضمن إنجاز 77 مؤشر أداء تشغيلياً، كما حققت 100% في نسبة مُطابقة المقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للعام الثالث على التوالي.

تأهيل

كما اطلع اللواء عبدالقدوس العبيدلي على نتائج عملية تدريب موظفي الإدارة العامة لأمن المطارات في مركز دبي لأمن الطيران المدني التابع لشرطة دبي، وهو المركز الإقليمي المعتمد في الشرق الأوسط من منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" ويعتمد على مواد تدريبية معتمدة من المنظمة لكافة المستويات من التأسيس في أمن المطارات إلى الإشراف إلى إدارة أمن الطيران، ومراقبة جودة العمل في المطارات، إضافة إلى مواد تدريبية داعمة صممها المركز بهدف ضمان مستوى متقدم من الأداء للمفتشين والمشرفين ومديري أمن المطارات من مرتب الإدارة ومن الشركاء داخل الدولة وخارجها من أصحاب الصلة، ضمن خطة تدريب داخلية للمركز، إلى جانب دورات تدريبية متنوعة ضمن خطة الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي.

وبلغ عدد الدورات التي نفذها مركز دبي لأمن الطيران المدني 296 دورة، استفاد منها 4370 متدرب ومتدربة، و28 ألف متدرب ومتدربة "بتكرار الحصول على الدورات"، بإجمالي عدد ساعات بلغت 164 ألف ساعة تدريبية.

السعادة الوظيفية

واستمع العبيدلي إلى شرح يوضح دور الإدارة في إسعاد الموظفين من خلال خطة المبادرات والسعادة وجودة الحياة للعام 2022، والتي أعدتها الإدارة العامة لأمن المطارات بهدف رفع مستوى السعادة وضمان استدامة الأداء والكفاءة، وتوفير بيئة محفزة للعمل، حيث تضمنت العديد من المبادرات منها "كفيت ووفيت" و"نحن فخورون بكم"، و"نهاية أسبوع سعيد" و"نستمع إليكم" و"تتساهل التحفيز" و"تميز لنسعدك" و"فنجان قهوة" و"رواد السعادة" و"عون"، وهي مجموعة الأنشطة المُحفزة والمبادرات الهادفة إلى تعزيز مفاهيم السعادة الوظيفية وأهميتها للموظف على الصعيدين الشخصي والمهني، كما تضمنت خطة السعادة العديد من الأنشطة الرياضية والمبادرات الصحية والمشاركة في الأيام العالمية، وتوفير وافتتاح العديد من الاستراحات والمكاتب، والرحلات الترفيهية والمعرفية، وتنظيم أيام عائلية، ومبادرات ثقافية ومعرفية.

جوائز

كما اطلع مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، على عرض حول أهم الجوائز التي فازت بها الإدارة العامة لأمن المطارات في العام 2022، منها جائزة أفضل مشروع مشترك وأفضل موظف مبتكر في جائزة سمو وزير الداخلية، والجائزة العالمية للابتكار لفريق عمل "مركز تقييم تهديد أمن الطيران المدني"، وأفضل مركز تدريب على مستوى شرطة دبي، وأفضل مدرب من العنصر الرجالي، وأفضل مدربة في العنصر النسائي، وأفضل مركز تدريبي في تحقيق المؤشرات، والجائزة الدولية الثامنة لأفضل الممارسات 2022 مشروع "Xsovis" من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

ممكنات

واطلع كذلك على منظومة العمل في الجناح الجوي لشرطة دبي، ودوره في دعم العمليات الشرطية، وتفقد غرفة العمليات بإدارة المراقبة الأمنية واطلع على أحدث البرامج والتقنيات المُطبقة في عملية مراقبة وتأمين المطارات، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والأمان في مطارات دبي، كما وقام بجولة شملت في منطقة الأجهزة الداخلية وتحويل الرحلات وبوابات دخول الموظفين في إدارة أمن مبنى 3، وإدارة أمن مطار آل مكتوم الدولي.

تكريم الشركاء

كرم اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، عدداً من شركاء الإدارة العامة لأمن المطارات، وهم كل من غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، ومحمد مطر، نائب رئيس أول لدائرة خدمات المطار لطيران الإمارات، وعادل أحمد الرضا، نائب الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، ونائب رئيس أول خدمات المطار للمحطات الخارجية ودعم الأعمال في طيران الإمارات.

فرق متميزة

كما كرم فرق العمل المتميزة، وهي فريق عمل نقاط التفتيش بإكسبو2020، الفائز بفئة أفضل فريق عمل في الإدارة العامة لأمن المطارات للعام 2022، وفريق عمل مبادرة "دبي أمان"، في فئة أفضل فريق عمل في مركز الجناح الجوي للعام 2022، وتكريم "أسعد بيئة عمل" في كل من مركز الجناح الجوي، ومركز دبي لأمن الطيران المدني، وفريق عمل مركز دبي لأمن الطيران المدني، في فئة أفضل إدارة فرعية في التقييم المؤسسي للعام 2022م، وفريق فريق عمل ضبط المطلوبين.

متميزون

وكرم العبيدلي الموظفين المتميزين في العام 2022، وهم النقيب طيار عبدالله بوجسيم، في فئة أفضل موظف متميز في الجناح الجوي، والملازم طيار مهرة حماد، في فئة أفضل موظفة متميزة في الجناح الجوي، والوكيل سلوى عبدالله في فئة أفضل مفتشة في إدارة أمن مطار آل مكتوم، والوكيل إيمان محمد صالح، في فئة أفضل مفتشة في إدارة أمن مبنى3، والوكيل بردية كرم، في فئة أفضل مُفتشة في إدارة أمن مبنى3، والرقيب زينب البلوشي، في فئة أفضل مُفتشة في إدارة الحراسات، والرقيب قاسم محمد، في فئة أفضل مفتش في إدارة أمن الشحن، والعريف أول نادية عبادي، في فئة أفضل مفتشة في إدارة أمن مبنى1، والعريف أول طالب بن علي، والعريف محمد مسعد، والعريف سلطان أحمد، والشرطي أول محمد الخضر، والشرطي أول مروان كريم، في فئة أفضل مفتشين.

وفي ختام التفتيش أشاد اللواء العبيدلي، بالأداء المتميز للإدارة العامة لأمن المطارات، داعياً الموظفين إلى ضمان استدامة هذه الجهود وتعزيز مستوى المعرفة التخصصية بشكل مستمر.

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