دائرة القضاء في أبوظبي تحذر من رسائل شركات الشحن المزيفة

المصدر: دبي - أحمد قوجة

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حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من رسائل شركات الشحن المزيفة، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته في موقعها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وحذرت دائرة القضاء المستخدمين من النقر على أي رابط لشركات الشحن التي قد تكون وهمية، حيث يستخدم المحتالون عناوين بريد مشابهة وشعارات مطابقة لشركات شحن كبرى.

ونصحت دائرة القضاء المستخدمين التحقق دائماً من المعلومات الأساسية مثل: رقم التتبع، تاريخ التسليم، معلومات المستلم. أو يمكن للمستخدم الاتصال بشركة الشحن مباشرة أو زيارة الموقع الرسمي والتحقق من المعلومات.

ونوهت بضرورة تجنب إدخال المعلومات الشخصية أو المصرفية، وفي حال وقوعك ضحية للاحتيال الالكتروني أسرع بالإبلاغ عن الحادثة لدى الجهة المختصة عبر الرقم: 8002626.

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