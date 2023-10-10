حاكم الشارقة يطّلع على خطط واستراتيجيات مصرف الإمارات المركزي

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

وأشاد سموه بجهود مجلس إدارة المعهد والمبادرات، التي يعمل عليها، لتعزيز عجلة التنمية في المجتمع وتخريج طلاب وطالبات بمهارات عالية، تخدم القطاع المصرفي والمالي، وبما يتوافق مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح.

واطلع سموه على الخطط والاستراتيجيات الموضوعة من قبل معهد الإمارات المالي، التي تهدف إلى تقديم أفضل البرامج التدريبية في مجال الخدمات المصرفية والمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مستمعاً سموه لشرح عن المبادرات والمشروعات، التي يعمل عليها، والتي تدعم ملفات التوطين والابتكار والتحول الرقمي والاستدامة.

كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على التقارير والإحصاءات الدورية، التي يصدرها المعهد بهدف تهيئة الطلبة خريجي المعهد لسوق العمل، ووضع الخطط المستقبلية، بما يتلاءم مع الاشتراطات والمعايير الدولية الصادرة من قبل الجهات العالمية المختصة.

وأعرب محافظ المصرف المركزي، والوفد المرافق عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير، الذي يقدمه سموه بتوجيهاته المستمرة، التي تسهم في تعزيز عجلة التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي على وجه الخصوص، متمنين لسموه دوام التوفيق وموفور الصحة.

حضر الاستقبال بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من عمر بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وعد من أعضاء مجلس إدارة معهد الإمارات المالي.

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