حميد النعيمي: الإمارات حققت منجزات كبيرة وعززت تجربة التمكين السياسي

المصدر: عجمان - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات حققت منجزات كبيرة وعززت تجربة التمكين السياسي، مهنئاً الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك خلال استقبال سموه أمس في ديوان الحاكم، الفائزين عن إمارة عجمان، ماجد محمد المزروعي، وعائشة إبراهيم المري، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وقال سموه: إن الثقة التي حصل عليها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذين تم انتخابهم، هي أمانة يجب أن تؤدى بكل تجرد وإخلاص ونزاهة، وإن الممارسة البرلمانية تكليف ومسؤولية تقع على عاتق من اختارهم وانتخبهم المواطنون، مؤكداً سموه: «نحن على ثقة بأن المجلس الوطني الاتحادي، هو خير من يمثل الشعب، فهو يعبّر عن صوت أبنائه، وعن حاضرهم ومستقبلهم وسعادتهم».

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان، أن المسيرة البرلمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعكس خصوصيتها، وترسخ نهج الشورى، وتعزز مشاركة أبناء الوطن في عملية صنع القرار الوطني، وأن قيادتنا الرشيدة تمضي في طريق التطوّر السياسي بخطى مرسومة وواثقة، ضمن رؤية واضحة، تحقق تنمية وازدهار ورقي المجتمع والدولة في المجالات كافة.

وأكد سموه أن الإمارات حققت منجزات كبيرة، وتحولات جذرية على المستويات المختلفة، وعززت تجربة التمكين السياسي، الذي وضع أسسه المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لتهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً.

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