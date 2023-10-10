الأحد آخر موعد لاستقبال تصميم البطاقة البريدية لمهمة «حزام الكويكبات»

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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حددت وكالة الإمارات للفضاء ومجموعة بريد الإمارات، الأحد المقبل، موعداً نهائياً لاستقبال إبداعات الشباب في الدولة، لتصميم بطاقة بريدية تحمل تصورهم لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، فيما تأتي المبادرة لدعم المواهب الشابة، وإشراكهم في اكتشافات ومشروعات الإمارات في قطاع الفضاء، وذلك من خلال فتح مساحة إبداعية لتعزيز مواهبهم من خلال طباعة البطاقات البريدية.

وتضمنت شروط المشاركة أن يكون المتقدم من المواطنين أو المقيمين في الدولة، وأن يتراوح عمر المشارك بين 10 إلى 25 عاماً، بينما يجب أن يمتلك مهارات إبداعية في مجال التصميم، فيما يمكن للراغبين الاشتراك، إرسال تصاميمهم إلى البريد الإلكتروني: participate@space.gov.ae.

وتهدف مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات إلى فهم أعمق لخصائص الكويكبات، وأصولها وتكوينها وتطورها وفتح آفاق جديدة لفهم أكثر عن تشكيل نظامنا الشمسي، كما ستعمل المهمة على قياس تكوين السطح والجيولوجيا والكثافة الداخلية للعديد من الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، وقياس درجات الحرارة والخصائص الفيزيائية الحرارية على الكويكبات المتعددة، لتقييم مراحل تطور سطحها وتاريخها، وتمتد المهمة على مدار 13 عاماً حيث تنقسم إلى 6 سنوات لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي.

من جهتها، تصدر مجموعة بريد الإمارات بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، العديد من الطوابع التذكارية، التي تسهم في توثيق العديد من مشروعات الفضاء بالدولة، ومن بينها الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، و«البطاقات البريدية للفضاء»، التي استهدفت 10 آلاف طالب من المدارس في أنحاء الدولة.

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